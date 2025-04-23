Ather Energy IPO: दो महीने बाद मेनबोर्ड आईपीओ में लौटी रौनक! चेक करें Price Band, Lot Size और लेटेस्ट GMP

Ather Energy IPO Details: आखिरकार दो महीने से भी ज्यादा लंबे वक्त के बाद अब जाकर मेनबोर्ड आईपीओ में कुछ हलचल मची है। Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy ने अपने आज अपने आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज, आईपीओ डेट इत्यादि की जानकारी दी है।

प्राइमरी मार्केट में Ather Energy से पहले, पिछला मेनबोर्ड आईपीओ 14-18 फरवरी 2025 को Quality Power Electrical Equipments Limited का आया था।

Ather Energy के IPO का साइज 2,980.76 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,626 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 354.76 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

Ather Energy में दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की सबसे बड़ी 37.2% हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख शेयरहोल्डर्स में GIC (Caladium Investment) हैं जिसके पास 15.04% हिस्सेदारी और India-Japan Fund हैं जिसेक पास 10.29% हिस्सेदारी है।

Ather Energy IPO Dates

इस मेनबोर्ड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन सोमवार 28 अप्रैल 2025 को खुलेगा और बुधवार 30 अप्रैल 2025 को बंद होगा।

Ather Energy IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 304-321 रुपये सेट किया है।

Ather Energy IPO Lot Size

इस आईपीओ का लॉट साइज 46 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,984 रुपये का निवेश करना होगा।

Ather Energy IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है।

Ather Energy IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 2 मई 2025 को हो सकता है।

Ather Energy IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार 6 मई 2025 को हो सकती है।

Ather Energy IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी अभी 17 रुपये है।