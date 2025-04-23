scorecardresearch
Indian Railway Finance Corporation: 1% से ज्यादा टूटा भाव! कंपनी ने बदली Q4 रिजल्ट की तारीख - DETAILS

Indian Railway Finance Corporation: 1% से ज्यादा टूटा भाव! कंपनी ने बदली Q4 रिजल्ट की तारीख - DETAILS

आज रेलवे पीएसयू स्टॉक 133.35 रुपये पर खुला था जो इसके पिछले बंद भाव 132.25 रुपये से 1 रुपये अधिक है। 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर स्टॉक अपने इंट्राडे लो 130.55 रुपये को टच किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 10:29 IST

IRFC Share Price: नवरत्न पीएसयू स्टॉक Indian Railway Finance Corporation (IRFC) के शेयर में आज 1% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। आज रेलवे पीएसयू स्टॉक 133.35 रुपये पर खुला था जो इसके पिछले बंद भाव 132.25 रुपये से 1 रुपये अधिक है। 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर स्टॉक अपने इंट्राडे लो 130.55 रुपये को टच किया है। 

IRFC Q4 Results News Update

हाल ही में कंपनी ने Q4 के तिमाही नतीजों को जारी करने के लिए जो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग तय कि थी उसके डेट में बदलाव किया है। 

कंपनी ने बताया कि जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग अब सोमवार 28 अप्रैल 2025 को होगी जो पहले 29 अप्रैल थी।

IRFC Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:14 बजे तक बीएसई पर 1.17% या 1.55 रुपये गिरकर 130.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.30% या 1.72 रुपये टूटकर 130.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

IRFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने और 6 महीने के दौरान स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं अगर पिछले 2 साल में देखें तो शेयर इस दौरान 366 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 484 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

पिछले महीने ही मिला था नवरत्न का दर्जा

रेलवे पीएसयू को सरकार से पिछले महीने ही नवरत्न का दर्जा मिला था। 'नवरत्न' का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जो निश्चित प्रदर्शन और वित्तीय मानदंडों को पूरा करती हैं, जिससे उन्हें निवेश और विस्तार संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

नवरत्न कंपनियां सरकारी की मंजूरी के बिना किसी एक प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं। नवरत्न कंपनियां अपने परिचालन का विस्तार कर सकती हैं और अधिक आसानी से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
