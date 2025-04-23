एफएमसीजी सेक्टर (FMCG Sector) की कंपनी GRM Overseas एक बार फिर फोकस में है। बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स (BSE SmallCap Index) में शामिल इस कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। हाल ही में कंपनी ने अपने बैंक लोन से जुड़े क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating) की जानकारी साझा की है, जिसने इस स्टॉक को फिर से फोकस में ला दिया है।

क्या है लेटेस्ट अपडेट?

GRM Overseas ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Acuite Ratings & Research Limited ने कंपनी के ₹312 करोड़ के बैंक फसिलिटीज पर लॉन्ग टर्म रेटिंग को ‘Acuite A-’ (Acuite A minus) और शॉर्ट टर्म रेटिंग को ‘Acuite A2+’ (Acuite A two plus) पर बरकरार रखा है।

Acuite ने रेटिंग में भरोसा जताते हुए कहा कि GRM Overseas का फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल मजबूत है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन (Liquidity Position) भी अच्छी है और 9MFY2025 में रेवेन्यू में सुधार हुआ है, हालांकि मुनाफे की मार्जिन थोड़ी घटी है।

इसके अलावा, कंपनी के मैनेजमेंट का अनुभव और ब्रांड की पहचान भी रेटिंग को सपोर्ट करते हैं। हालांकि, रेटिंग में कुछ जोखिम भी बताए गए हैं जैसे कि वर्किंग कैपिटल की डिमांड, एग्रो-क्लाइमेटिक रिस्क, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (Forex Risk) और सरकारी नीतियों का असर।

क्या करती है GRM Overseas?

GRM Overseas मुख्य रूप से बासमती चावल (Basmati Rice) के प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बिजनेस में है। कंपनी भारत के साथ-साथ ओवरसीज मार्केट (Overseas Market) में भी अपनी पकड़ बना चुकी है। इसका फोकस धीरे-धीरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है।

शेयर प्राइस का हाल

23 अप्रैल 2025 को ट्रेडिंग के दौरान GRM Overseas का शेयर 0.63% गिरकर ₹322.55 पर ट्रेड कर रहा था हुआ। अगर आप पिछले एक साल की बात करें, तो इस स्टॉक ने 124% का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। 2025 की शुरुआत से अब तक ये शेयर 61% की बढ़त दर्ज कर चुका है।

कंपनी की मार्केट वैल्यू ₹1939 करोड़ है। इस स्टॉक की 52-वीक रेंज ₹122.20 से ₹331.85 तक रही है।