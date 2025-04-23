AU Small Finance Bank का धमाका! मुनाफा बढ़ा, शेयर उड़ान पर; अब खरीदें या बेचें?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAU Small Finance Bank का धमाका! मुनाफा बढ़ा, शेयर उड़ान पर; अब खरीदें या बेचें?

AU Small Finance Bank के शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने बीते दिन चौथी तिमाही के नतीजों का एलान किया था।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 12:50 IST
AU Small Finance Bank ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4FY25) के शानदार नतीजे पेश किए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 18% की बढ़त के साथ ₹504 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹371 करोड़ था। इसके बाद कंपनी के शेयर (AU Small Finance Bank Share Price) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आज कंपनी के शेयर 6.43% चढ़कर ₹652.75 के स्तर पर पहुंच गया।

नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट में बंपर ग्रोथ

बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (Net Interest Income - NII) में 57% की जबरदस्त बढ़त हुई है और यह ₹2,094 करोड़ रही। वहीं अन्य इनकम में 41फीसदी की बढ़त हुई और यह ₹761 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं, कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net Interest Margin - NIM) भी 5.1% से बढ़कर 5.8% हो गया, जो बैंक के बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है।

बैड लोन हुआ कम, एसेट क्वालिटी में सुधार

AU Small Finance Bank ने अपनी एसेट क्वालिटी (Asset Quality) में भी सुधार दिखाया है। बैंक का ग्रॉस एनपीए अब 2.28% है, जो पिछली तिमाही में 2.31% था। वहीं नेट एनपीए घटकर 0.74% हो गया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है।

एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं?

बैंक के नतीजों के बाद विश्लेषकों की राय मिली-जुली रही है। Kotak Institutional Equities का मानना है कि हालांकि बैंक ने बेहतर नतीजे दिए हैं, लेकिन Unsecured Retail Loan से जुड़ी दिक्कतें अब भी बरकरार हैं। ब्रोकरेज हाउस ने ₹650 का टारगेट देते हुए 'Add' की रेटिंग दी है।

वहीं Nuvama Institutional Equities ने 'Reduce' रेटिंग देते हुए कहा कि बैंक की NIM और क्रेडिट कॉस्ट FY26 में दबाव में रह सकती है। उन्होंने ₹530 का टारगेट प्राइस दिया है।

Lakshmishree Investments के हेड रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि AUBank ने 26 हफ्तों में 26.68% की गिरावट के बाद अब 615 के स्तर पर 50% रिट्रेसमेंट और राउंडिंग बॉटम नेकलाइन को पार कर लिया है, जो एक मजबूत बुलिश सेटअप का संकेत देता है। इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक आने वाले सत्रों में 684 के अगली लॉजिकल टारगेट की ओर रैली जारी रख सकता है।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा AU Bank ने आज के सत्र में ₹627 के अहम रेजिस्टेंस लेवल को एक मजबूत बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है। स्टॉक अब डेली और वीकली चार्ट्स पर अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड और मजबूत अपवर्ड मोमेंटम को दिखाता है। मौजूदा स्तरों पर वॉल्यूम भी सामान्य दिनों से अधिक है।

शेयर में जबरदस्त उछाल

इस साल अब तक AU Small Finance Bank के शेयरों ने करीब 16% की बढ़त दी है, जबकि सिर्फ एक महीने में ये 19% चढ़े हैं। पिछले पांच सालों में इस बैंक ने मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) देते हुए 152% की ग्रोथ दिखाई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Apr 23, 2025