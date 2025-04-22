टाटा ग्रुप की इस कंपनी का बड़ा ऐलान! बाजार बंद होने के बाद कि डिविडेंड की घोषणा - पूरी डिटेल यहां
जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?
Tata Communications Dividend and Q4 Results: टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Communications ने आज बाजार बंद होने के बाद जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का शेयर आज 1.5% से अधिक चढ़कर बंद हुआ है।
Tata Communications Q4 FY25 Results
मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिटेड नेट प्रॉफिट ₹1,040.51 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹321.52 करोड़ था। Q4 में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹697.10 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में ₹169.17 करोड़ था।
Tata Communications Dividend
कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 250% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देगी।
Tata Communications Dividend Record Date
कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।
Tata Communications Dividend History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 16.70 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 21 रुपेय का डिविडेंड, जून 2022 में 20.70 रुपये का डिविडेंड, जून 2021 में 14 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2020 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।
Tata Communications Share Price
बीएसई पर आज स्टॉक 1.57% या 24.65 रुपये चढ़कर 1599.25 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर 1.54% या 24.20 रुपये की तेजी के साथ 1,598 रुपये पर बंद हुआ।
Tata Communications Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 0.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 323 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।