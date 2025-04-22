scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारटाटा ग्रुप की इस कंपनी का बड़ा ऐलान! बाजार बंद होने के बाद कि डिविडेंड की घोषणा - पूरी डिटेल यहां

जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 18:18 IST

Tata Communications Dividend and Q4 Results: टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Communications ने आज बाजार बंद होने के बाद जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का शेयर आज 1.5% से अधिक चढ़कर बंद हुआ है। 

Tata Communications Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिटेड नेट प्रॉफिट ₹1,040.51 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹321.52 करोड़ था। Q4 में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹697.10 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में ₹169.17 करोड़ था। 

Tata Communications Dividend

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 250% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Tata Communications Dividend Record Date

कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है। 

Tata Communications Dividend History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 16.70 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 21 रुपेय का डिविडेंड, जून 2022 में 20.70 रुपये का डिविडेंड, जून 2021 में 14 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2020 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Tata Communications Share Price

बीएसई पर आज स्टॉक 1.57% या 24.65 रुपये चढ़कर 1599.25 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर 1.54% या 24.20 रुपये की तेजी के साथ 1,598 रुपये पर बंद हुआ। 

Tata Communications Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 0.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 323 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 22, 2025