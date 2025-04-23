Adani ने छोड़ा 5G का मैदान, Airtel ने मारी बाजी; दोनों कंपनियों के बीच हुई बड़ी डील

भारत की टेलिकॉम दुनिया में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। Bharti Airtel ने Adani Group की कंपनी Adani Data Networks से 400 MHz का हाई-फ्रिक्वेंसी 5G स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) खरीद लिया है। ये डील देश के 6 बड़े टेलिकॉम सर्किल्स (गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु) में हुई है । इस कदम से Airtel ने अपनी 5G ताकत को और बढ़ा लिया है, वहीं Adani Group इस सेक्टर से एक कदम पीछे हट गया है।

क्या है डील की डिटेल?

Adani Data Networks Limited (ADNL) ने Airtel और इसकी सब्सिडियरी Bharti Hexacom Ltd के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के तहत 26 GHz बैंड का 400 MHz स्पेक्ट्रम Airtel को ट्रांसफर किया जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 50-50 MHz, जबकि गुजरात और मुंबई में 100-100 MHz का स्पेक्ट्रम Airtel को मिलेगा।

Adani क्यों पीछे हटा?

Adani Group ने यह स्पेक्ट्रम जुलाई 2022 में करीब ₹212 करोड़ में खरीदा था। इसका मकसद अपने बिजनेस जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के लिए प्राइवेट नेटवर्क बनाना था। लेकिन अब लगता है कि कंपनी ने अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। अगस्त 2025 में इस स्पेक्ट्रम को लिए 3 साल पूरे हो जाएंगे, और नियमों के अनुसार हर सर्किल में कम से कम 90 टावर लगाने जरूरी हैं, जो शायद अडानी कंपनी पूरी तरह नहीं कर पाए।

Airtel को क्या मिला फायदा?

Airtel पहले से ही 5G सर्विस (5G Services in India) में एक्टिव है। अब इस नए स्पेक्ट्रम के साथ उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। कंपनी को यह स्पेक्ट्रम एक तरह से डिस्काउंट रेट पर मिला है, क्योंकि Adani अब तक इसका पूरा पेमेंट नहीं कर पाया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील करीब ₹155 करोड़ की हो सकती है।

शेयर मार्केट में हलचल

डील की खबर के बाद Bharti Hexacom के शेयर में 1.24% की बढ़त देखी गई। वहीं Bharti Airtel का शेयर ₹1904 के हाई पर पहुंचा लेकिन बाद में थोड़ा स्थिर रहा।