अगर आपने Paisalo Digital का शेयर खरीदा है या खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये कंपनी 9 मई 2025 को एक मीटिंग करने जा रही है, जिसमें डिविडेंड (Dividend) देने का फैसला लिया जा सकता है। आज कंपनी के शेयर 1.86 फीसदी गिरकर 34.34 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

Paisalo Digital एक NBFC कंपनी है, जो बीएसई के SmallCap इंडेक्स में आती है। खास बात ये है कि इसमें LIC और SBI Life Insurance जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। LIC के पास 1.2% और SBI Life के पास 9.4% शेयर हैं।

9 मई को होगा डिविडेंड पर फैसला

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 9 मई को उसकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें Q4 के रिजल्ट और पूरे साल के नतीजे (FY 2025) पर चर्चा होगी। इसी दिन यह भी तय किया जाएगा कि शेयरधारकों को डिविडेंड मिलेगा या नहीं।

कंपनी का कहना है कि अगर डिविडेंड दिया गया तो ये फाइनल डिविडेंड होगा। इसके अलावा कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करने पर भी विचार करेगी जिससे वो और पैसा जुटा सके।

पहले भी मिल चुका है डिविडेंड और बोनस

पिछले साल सितंबर 2024 में Paisalo Digital ने अपने शेयरधारकों को ₹1 के शेयर पर 10% डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर भी दिए थे। यानी कंपनी पहले भी अपने निवेशकों को फायदा देती रही है।

शेयर में दिखी तेजी

22 अप्रैल को कंपनी का शेयर ₹35.03 पर बंद हुआ, जो एक दिन में 5.39% की तेजी दिखाता है। कंपनी का मार्केट कैप अभी ₹3,160 करोड़ है। पिछले कुछ समय से इसके शेयर में हलचल दिख रही है।

