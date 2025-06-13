Multibagger Stocks: अनिल अंबानी के कंपनियों के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों के चेहरे पर कई सालों के बाद मुस्कान लौटी होगी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अनिल अंबानी के अधिकार वाली रिलायंस ग्रुप के कुछ कंपनियों के शयरों में ताबड़तोड़ रिटर्न देखने को मिला है।

इन तीन शेयरों का नाम है: रिलायंस पावर (Reliance Power Ltd), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure Ltd) और रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance Ltd)

Reliance Power

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.87% या 2.70 रुपये गिरकर 67.07 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.54% या 2.47 रुपये टूटकर 67.25 रुपये पर रहा।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 54 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीनें में 100% से अधिक चढ़ा है।

इस शेयर का 52 Week High 76.49 रुपये है जो शेयर ने दो दिन पहले यानी 11 जून 2025 को बनाया था। स्टॉक का 52 Week Low 25.76 रुपये है जो शेयर ने 23 जुलाई 2024 को टच किया था। शुक्रवार 13 जून तक कंपनी का मार्केट कैप 27,649.41 करोड़ रुपये है।

Reliance Home Finance

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.91% या 0.15 रुपये गिरकर 7.69 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.06% या 0.16 रुपये टूटकर 7.62 रुपये पर रहा।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 133 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीनें में 149% से अधिक चढ़ा है।

इस शेयर का 52 Week High 7.84 रुपये है जो शेयर ने कल यानी 12 जून 2025 को बनाया था। स्टॉक का 52 Week Low 2.15 रुपये है जो शेयर ने 29 दिसंबर 2024 को टच किया था। शुक्रवार 13 जून तक कंपनी का मार्केट कैप 372.63 करोड़ रुपये है।

Reliance Infrastructure

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.78% या 11 रुपये गिरकर 384.65 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.64% या 10.45 रुपये टूटकर 385 रुपये पर रहा।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 44 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीनें में 76% से अधिक चढ़ा है।

इस शेयर का 52 Week High 421 रुपये है जो शेयर ने 11 जून 2025 को बनाया था। स्टॉक का 52 Week Low 169.75 रुपये है जो शेयर ने 27 जुलाई 2024 को टच किया था। शुक्रवार 13 जून तक कंपनी का मार्केट कैप 15,237.19 करोड़ रुपये है।