ITR Filling 2025: घर बैठे चंद क्लिक में भरें टैक्स, आयकर विभाग लाया नया ‘e-Pay Tax’ फीचर

भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘e-Pay Tax’का डिजिटल फीचर लॉन्च किया है। इस सुविधा की मदद से अब लोग अपने घर बैठे-बैठे मिनटों में मोबाइल या कंप्यूटर से टैक्स भर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब टैक्स भरने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का झंझट भी खत्म हो गया है।

‘e-Pay Tax’ क्या है? (What is e-Pay Tax?)

‘e-Pay Tax’ एक ऑनलाइन सर्विस है जिसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जोड़ा गया है। टैक्सपेयर जब पोर्टल पर लॉगइन करते हैं, तो ‘e-File’ नाम के सेक्शन में यह नया ऑप्शन शो होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड मिलेगा, जिससे कोई भी टैक्सपेयर आसानी से टैक्स भर सकता है।

सबसे अच्छी बात ये है कि इस फीचर में टैक्स पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, RTGS/NEFT और UPI (Unified Payments Interface) जैसे ऑप्शन है। इसका मतलब करदाता GPay या PhonePe जैसे ऐप्स से टैक्स पे कर सकता है। ये सुविधा सिर्फ सैलरी पाने वालों के लिए नहीं, बल्कि बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि रिटायर्ड लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस फीचर के जरिये टैक्सपेयर Advance Tax, Self Assessment Tax, TDS/TCS और अन्य टैक्स भी भर सकते हैं।

पहले टैक्स भरने में काफी वक्त लगता था। अब ये सब एक क्लिक में हो सकता है। यानी अब टैक्स भरने के लिए न फॉर्म प्रिंट करने की जरूरत, न किसी रसीद को संभालने की टेंशन है।

Digital India को मिलेगी नई रफ्तार

ये पहल भारत सरकार के Digital India मिशन का एक अहम हिस्सा है। इस फीचर के जरिये कोई भी छोटे बिजनेसमैन, किसान, टीचर्स या स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी की मदद से बिना एजेंट या अकाउंटेंट के खुद से टैक्स भर सकते हैं। इस पहल से सरकार को टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस आसान और तेज होगा। वहीं टैक्सपेयर्स को समय की सेविंग होगी।