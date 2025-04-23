अब ChatGPT से शॉपिंग भी होगी? Shopify से सीधा कनेक्शन लाने की तैयारी में OpenAI

अब तक आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, कहानियां लिखवाई होंगी या कोड बनवाया होगा। लेकिन अब ये एआई असिस्टेंट आपका शॉपिंग पार्टनर भी बनने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI जल्द ही ChatGPT में Shopify का डायरेक्ट इंटीग्रेशन (Shopify Integration) ला सकता है।

कैसे काम करेगा ये नया फीचर?

advertisement

रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT में एक ऐसा फीचर आ सकता है जहां आप कोई भी प्रोडक्ट—जैसे "बेस्ट ट्रेल रनिंग शूज"—पूछेंगे और आपको सीधा एक क्यूरेटेड लिस्ट मिलेगी। इसमें प्रोडक्ट्स के नाम, प्राइस, रेटिंग, शिपिंग डिटेल्स और एक “Buy Now” बटन भी होगा। खास बात है कि आप चैट से बाहर गए बिना वहीं से खरीदारी कर पाएंगे।

Shopify के लिए ये फीचर गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इसके जरिए इसके लाखों मर्चेंट्स के प्रोडक्ट्स सीधे ChatGPT के 800 मिलियन यूजर्स के सामने आ सकते हैं। यानी अब एक सिंपल सवाल से शुरू होकर कुछ ही सेकंड में खरीदारी पूरी हो सकती है।

क्या है Agentic Commerce?

ये नया कॉन्सेप्ट है जहां AI न सिर्फ सुझाव देता है बल्कि आपके लिए काम भी करता है। एआई प्रोडक्ट चुनना, तुलना करना और ऑर्डर प्लेस करना आदि काम करेगा। इसी दिशा में OpenAI, Microsoft (Copilot Merchant Program) और Perplexity (Buy with Pro) जैसे प्लेटफॉर्म भी काम कर रहे हैं।

यूजर्स को होगा फायदा

अब कई वेबसाइट्स पर जाकर रिव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजर्स आसानी से एक ही जगह प्रोडक्ट, रेटिंग, प्राइस और पेमेंट्स कर पाएंगे। इससे समय की बचत होगी और शॉपिंग करने में झंझट भी नहीं होगी।

हालांकि ये फीचर अभी ऑफिशियल रूप से लाइव नहीं है, लेकिन Testing Catalog ने जो कोड लीक किया है उससे पता चलता है कि OpenAI इसे जल्द ही रोल आउट कर सकता है।