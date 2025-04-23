scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसिर्फ 1.51 रुपये वाला शेयर आया फोकस में, Stock Split की उम्मीद से निवेशकों में हलचल

सिर्फ 1.51 रुपये वाला शेयर आया फोकस में, Stock Split की उम्मीद से निवेशकों में हलचल

Murae Organisor के शेयर फोकस में है। कंपनी के स्टॉक में लगातार दो सत्रों से अपर सर्किट लग रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 16:18 IST
Murae Organiser share

23 अप्रैल 2025 (बुधवार) को स्मॉलकैप पेनी स्टॉक Murae Organisor ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी। कंपनी के शेयर में 4.86 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया और यह शेयर 1.51 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इतनी बड़ी तेजी का कारण है स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद, जो निवेशकों के बीच फोकस में आ गया है। आपको बता दें कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। 

क्या होता है स्टॉक स्प्लिट?

स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है एक शेयर को कई हिस्सों में बांटना। इससे किसी शेयर की कीमत कम हो जाती है, लेकिन निवेशकों के पास शेयर की संख्या बढ़ जाती है। इससे छोटे निवेशक भी उस स्टॉक में निवेश कर पाते हैं और शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब किसी कंपनी में स्टॉक स्प्लिट होता है, तो उसके शेयर में अचानक खरीदारी बढ़ जाती है।

कब होगा स्टॉक स्प्लिट

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि 24 अप्रैल 2025 को बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर चर्चाहोगी। कंपनी ने यह खबर 21 अप्रैल को दी, जिसके बाद से शेयर में लगातार हलचल देखी जा रही है।

पहले भी कर चुकी है स्टॉक स्प्लिट

यह पहली बार नहीं है जब Murae Organisor अपने शेयर स्प्लिट का फैसला ले रही है। 16 दिसंबर 2021 को भी कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया था, जब उसने अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 2 रुपये कर दी थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है।

कंपनी के मुनाफे ने चौंकाया

शेयर में तेजी की वजह सिर्फ स्टॉक स्प्लिट नहीं है, बल्कि कंपनी के ताजा नतीजे भी इसके कारण हैं। FY25 की तीसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 384.3% बढ़कर 281.04 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछली तिमाही में यह केवल 58 करोड़ था। रेवेन्यू के साथ-साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 344.3% की छलांग लगाकर 4.01 करोड़ रुपये हो गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
