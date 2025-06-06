Gold, Silver Price Today: MCX पर सोना सुस्त! रिटेल कीमतों में उछाल - चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : आज सोने और चांदी की रिटेल कीमतों के साथ-साथ वायदा कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि फ्यूचर ट्रेड में गोल्ड की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:34 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 80 रुपये चढ़कर 97954 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.31% या 1369 चढ़कर 105812 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9736 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8918 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

