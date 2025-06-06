Gold, Silver Price Today: MCX पर सोना सुस्त! रिटेल कीमतों में उछाल - चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : आज सोने और चांदी की रिटेल कीमतों के साथ-साथ वायदा कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि फ्यूचर ट्रेड में गोल्ड की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:34 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 80 रुपये चढ़कर 97954 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.31% या 1369 चढ़कर 105812 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9736 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8918 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,631 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,637 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,783 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,679 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,635 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,645 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,792 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,655 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।