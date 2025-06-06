scorecardresearch
RBI के बड़े फैसले पर दिग्गजों की राय, कहा- सस्ता होगा होम लोन तो बढ़ेगा कारोबार; रियल एस्टेट में आएगी रफ्तार

RBI MPC MEET 2025: आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। इस बार उम्मीद से ज्यादा कटौती हुई है। आर्टिकल में जानते हैं कि आरबीआई के इस फैसले पर एक्सपर्ट की क्या राय है।

Priyanka Kumari
Jun 6, 2025
With top private banks slashing savings account interest rates after the RBI’s recent 25 bps repo rate cut, your idle money could be earning less than inflation.

RBI ने जून 2025 की मॉनिटरी पॉलिसी में बड़ा फैसला लेते हुए ब्याज दर (रेपो रेट) को 0.50% घटाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही बैंकों के लिए जरूरी कैश रिज़र्व (CRR) में भी 1% की कटौती की गई है। ये दोनों फैसले बाजार और आम लोगों के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। आइे जानते हैं देश के जाने-माने एक्सपर्ट्स आइबीआई के इस फैसले पर क्या राय दे रहे हैं। 

धर्मकीर्ति जोशी, चीफ इकॉनॉमिस्ट, क्रिसिल ने कहा कि 25 पॉइंट की कटौती तो सभी को पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन 50 पॉइंट की बड़ी कटौती और CRR में 1% की कमी से RBI ने साफ कर दिया है कि वो ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहता है। इससे बैंकों के लिए कर्ज देना आसान होगा और बाजार में पैसा तेजी से आएगा।

सुवदीप रक्षित, चीफ इकॉनॉमिस्ट, कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार RBI ने एकसाथ तीन बड़े फैसले लिए हैं। ब्याज दर में कटौती, CRR में कटौती और पॉलिसी स्टांस को 'न्यूट्रल' कर दिया। अब आगे कुछ महीनों तक और कटौती की संभावना नहीं है। अब सबसे जरूरी है कि बैंक ये कटौती आम लोगों तक पहुंचाएं।

सुदीप्ता रॉय, एमडी और सीईओ, एलएंडटी फाइनेंस के मुताबिक RBI ने साफ दिखाया कि उसका पूरा ध्यान ग्रोथ बढ़ाने पर है। ब्याज दर और CRR में बड़ी कटौती से लोन लेना सस्ता होगा और बाजार में पैसा आएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी।

मोहित मित्तल, सीईओ, MORES ने कहा कि 0.5% ब्याज घटने से ₹70 लाख के होम लोन पर 6-8 लाख की बचत हो सकती है। NCR जैसे शहरों में इससे घर खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। अगर बैंक भी तुरंत ब्याज घटा दें तो अगले 3 महीनों में 12-15% तक होम बायिंग बढ़ सकती है।

प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल ने कहा RBI का ये फैसला घर खरीदने वालों के लिए राहत है। ब्याज घटने से लोन सस्ता होगा और CRR घटने से बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे वे आसानी से कर्ज दे सकेंगे। इससे रियल एस्टेट को मजबूती मिलेगी।

सुरेंद्र कौशिक, एमडी, एआरआईपीएल के अनुसार 5.5% का नया रेपो रेट बिलकुल सही समय पर आया है। इससे होम लोन सस्ता होगा और डेवलपर्स भी नए प्रोजेक्ट्स में तेजी ला पाएंगे।

कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर, अंसल हाउसिंग के अनुसार RBI का ये फैसला घर खरीदारों और डेवलपर्स – दोनों के लिए अच्छा है। खासकर मिड और अफॉर्डेबल रेंज में अब ज्यादा लोग घर खरीदने की सोचेंगे।

डॉ. विशेष रावत, M2K ग्रुप ने कहा रेपो रेट कम होने से अब लोग आसानी से होम लोन ले सकेंगे। डेवलपर्स को भी सस्ते दरों पर फंड मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी।

RBI ने साफ किया है कि महंगाई अब 3.7% के करीब रहने की उम्मीद है और ग्रोथ 6.5% पर बनी रहेगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें और मानसून ठीक रहे, तो महंगाई काबू में रहेगी और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

Jun 6, 2025