Emergency Alert: कहीं आपके फोन पर तो नहीं आया अलर्ट

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश को अनदेखा करें क्योंकि आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 10, 2023 12:55 IST
मंगलवार सुबह भारत में कई मोबाइल यूजर्स को सरकार की ओर से आपातकालीन अलर्ट मिला। अलर्ट लगभग 11:35 बजे एंड्रॉइड और आईफोन डिवाइस पर एक फ्लैश संदेश और एक आपातकालीन टोन के साथ भेजा गया था। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। यह अलर्ट देश की नई आपातकालीन चेतावनी प्रणाली के परीक्षण का हिस्सा था, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा भेजा जा रहा है।

आज कई शहरों में लोगों के फ़ोन से तेज़ बीप की आवाज़ निकली और एक फ़्लैश संदेश प्रदर्शित हुआ जिसमें लिखा था, "आपातकालीन चेतावनी। लेकिन साथ ही मैसेज में लिखा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संदेश में आगे लिखा था कि "यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश को अनदेखा करें क्योंकि आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश पैन-इंडिया आपातकालीन चेतावनी प्रणाली द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे परीक्षण के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

Oct 10, 2023