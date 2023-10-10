Israel-Hamas War: इजरायल-हमास जंग में 1300 लोगों की मौत, गाज़ा की पानी बिजली की सप्लाई भी बंद

Israel और Hamas की लड़ाई के बीच कुल मौतों का आंकड़ा 1300 पर पहुंच गया है। इजरायल के मरने वाले लोगों की संख्या 1000 भी पहुंच सकती है वहीं हमास ने 500 लोगों के मारे जाने की बात कही है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों के भी मारे जाने की खबरें हैं। इसबीच भारतीय दूतावास ने कहा है कि वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित हैं और अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो भारतीय दूतावास से मदद मांग सकता है।

अमेरिकी बी-52 बमवर्षक विमान इजरायल पहुंच गया है जिसमें काफी हथियार भी हैं। इसके साथ ही USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर (वॉरशिप) भी इजरायल के पास तैनात करने का आदेश आ गया है। हमास की ओर से रॉकेट हमले नहीं रुकने के बाद इजरायल ने पूरे गाजा की घेराबंदी करने का ऐलान किया है। इजरायल ने साफ किया है कि वो गाजा की बिजली, फ्यूल और फूड सप्लाई को ब्लॉक करेगा। इससे पहले हमास के कब्जे के बावजूद गाजापट्टी में इजरायल इन चीजों की सप्लाई को जारी रखता था।