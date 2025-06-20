रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना हुआ आसान, Tata AIA ने लॉन्च किये नए दो फंड

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी मौके पर Tata AIA Life Insurance ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए यूनिट लिंक्ड इंवेस्टमेंट फंड लॉन्च किए हैं। इन फंड्स के जरिए न सिर्फ आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) का सुरक्षा कवच भी दे सकते हैं।

Tata AIA ने Tata AIA Top 200 Alpha 30 Index Fund और Tata AIA Top 200 Alpha 30 Index Pension Fund लॉन्च किया है। आइए, इन दोनों फंड के बारे में जानते हैं।

Tata AIA के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हर्षद पाटिल का कहना है कि भारत अभी एक लंबे आर्थिक विकास के दौर में है। हमने ये फंड्स खासतौर पर उसी ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए तैयार किए हैं। ये फंड न केवल स्मार्ट डेटा एनालिसिस पर आधारित हैं, बल्कि बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न देने का भी लक्ष्य रखते हैं।

कब और कैसे कर सकते हैं निवेश?

इन फंड्स में निवेश की शुरुआत 23 जून 2025 से हो रही है। इसका NFO (New Fund Offer) 30 जून 2025 तक खुला रहेगा। इस दौरान निवेशक सिर्फ ₹10 प्रति यूनिट के रेट पर निवेश कर सकते हैं।

फंड्स की खासियत क्या है?

Nifty 200 Alpha 30 Index फंड में वो 30 कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने मार्केट से बेहतर रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब है कि इस फंड में निवेशकों को शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। वहीं, ये फंड्स खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं।

Tata AIA के यूनिट लिंक्ड प्लान्स के साथ ये फंड्स जुड़े हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ निवेशक को लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा।

किन प्लान्स के साथ मिलेंगे ये फंड्स?

Top 200 Alpha 30 Index Fund इन प्लान्स के साथ उपलब्ध है:

Param Raksha Life Growth+



Param Raksha Life Pro



Param Raksha Life Pro+



Param Raksha Life Maxima+



Param Raksha Life Advantage+



Tata AIA Pro Fit



Shubh Muhurat



Shubh Fortune

बता दें कि Pension Fund सिर्फ Tata AIA के Smart Pension Secure Plan के साथ ही मिलेगा।