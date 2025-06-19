ये Mutual Fund हैं कमाल के, 3 साल में निवेशकों को किया मालामाल; लिस्ट में ये PSU फंड भी शामिल
Best mutual funds 2025: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको 3 ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसने 3 साल में शानदार रिटर्न दिया है।
Best Mutual Funds for High Returns: Mutual Fund निवेश के लिए काफी ऑप्शन होता है। इसमें रिस्क तो है लेकिन स्टॉक मार्केट से काफी कम होता है। मार्केट में कई तरह के फंड हैं, ऐसे में निवेशक कन्फ्यूज होते हैं कि उन्हें किस फंड में निवेश करना चाहिए।
हम आपको नीचे 3 ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
Invesco India PSU Equity Fund Direct Growth
Invesco India PSU Equity Fund Direct Growth ने पिछले तीन साल में 40.87 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक साल का रिटर्न अच्छा नहीं है। फंड ने पिछले एक साल में 3.52 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बता दें कि फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.94 फीसदी है। फंड में रिस्क काफी हाई है।
SBI PSU Fund Direct Growth
SBI PSU Fund Direct Growth ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जहां फंड ने पिछले एक साल में 1.81 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में शेयर ने 39.60 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। यह एक इक्विटी फंड है, इसलिए काफी रिस्की है। फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.82 फीसदी है।
Bandhan Small Cap Fund Direct Growth
Bandhan Small Cap Fund Direct Growth ने पिछले तीन साल में 38 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। फंड ने सालभर नें 17.46 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.39 फीसदी है। बता दें कि यह फंड भी हाई रिस्की कैटेगिरी में आता है।
निवेश से पहले ध्यान रखें
अगर आप ऊुप के तीन फंड को देखें तो आप पाएंगे कि यह तीनों फंड हाई-रिस्की है। ऐसे में इन फंड में ध्यान से निवेश करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बता दें कि म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। फंड में लंबी अवधि में ज्यादा मुनाफा होता है।