Gold, Silver Price Today: आज फिर महंगा हुआ सोना! चांदी के तेवर भी गर्म - चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज जहां तेजी दर्ज की जा रही है तो वहीं दूसरे तरफ गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमतें एक बार फिर से बढ़ी हैं। इस आर्टिकल में हम आपको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के साथ-साथ आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट है ये भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
MCX पर सोने और चांदी का भाव
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:26 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.77% या 769 रुपये गिरकर 98560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.90% या 2040 रुपये गिरकर 105353 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,111 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,117 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,243 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,139 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,115 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,252 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,135 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,25,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,136 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।