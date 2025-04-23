scorecardresearch
BT TV
Newsम्यूचुअल फंडटैक्स सेविंग और रिटर्न का जबरदस्त कॉम्बो, ये फंड करेगा मालामाल

टैक्स सेविंग और रिटर्न का जबरदस्त कॉम्बो, ये फंड करेगा मालामाल

अगर आप शानदार रिटर्न पाना चाहते हैं साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो आर्टिकल में दिए गए फंड में जरूर इन्वेस्ट करें।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 17:57 IST
HDFC ELSS Tax Saver Fund
HDFC ELSS Tax Saver Fund

Best Tax Saving Mutual Fund: अगर आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं और पैसे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो HDFC ELSS Tax Saver Fund आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस फंड ने पिछले 29 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है और SIP करने वालों को करोड़ों की वैल्यू दी है।

SIP से बना 2 करोड़ का फंड

HDFC ELSS Tax Saver Fund की शुरुआत 31 मार्च 1996 को हुई थी। अगर किसी ने तब से हर महीने ₹1,000 की SIP की होती, तो आज उसका निवेश सिर्फ ₹3.48 लाख होता लेकिन फंड की वैल्यू ₹2.08 करोड़ से ज्यादा हो जाती। वहीं ₹5,000 की SIP से ये वैल्यू ₹10.44 करोड़ पहुंच जाती।

अगर आपने इस फंड में एक बार ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो 29 साल में उसकी वैल्यू 3.29 करोड़ रुपये हो जाती। यानी लम्प सम निवेश पर भी इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है।

टैक्स बचाने का बेहतरीन तरीका

यह फंड ELSS यानी Equity Linked Saving Scheme कैटेगरी में आता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें 3 साल की लॉक-इन पीरियड होती है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है।

फंड की रेटिंग और मैनेजमेंट

इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दी है। इसे रोशी जैन और ध्रुव मुच्छल मैनेज कर रहे हैं। मार्च 2025 तक इस फंड का AUM ₹15,556 करोड़ रुपये था। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.66% है। आप इसमें सिर्फ ₹500 महीने से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।

इन कंपनियों में किया निवेश

इस फंड का सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है। इसके अलावा ऑटो, हेल्थकेयर, IT और टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में भी फंड का निवेश फैला हुआ है। टॉप कंपनियों की बात करें तो HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Cipla और Airtel जैसी मजबूत कंपनियों में इसका निवेश है।

किसके लिए है यह फंड?

अगर आप टैक्स बचाने के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए परफेक्ट है। खासकर अगर आप मंथली SIP के जरिए धीरे-धीरे निवेश करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन मुश्किल है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Apr 23, 2025