scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसEPFO 3.0: PF निकालना होगा उतना ही आसान, जितना ATM से पैसे निकालना

EPFO 3.0: PF निकालना होगा उतना ही आसान, जितना ATM से पैसे निकालना

EPFO Update: आज के समय में पीएफ से जुड़ा कोई भी काम काफी लंबा और पेचीदा हो गया है। चाहे बैंक डिटेल अपडेट करनी हो या नाम सही करवाना हो – हर जगह फॉर्म, ऑफिस और इंतजार होता है। इसी को खत्म करने के लिए EPFO 3.0 लाया जा रहा है।

Advertisement
UPDATED: Apr 23, 2025 16:54 IST
EPFO 3.0

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अब एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। इसका नाम EPFO 3.0 है। इस नए वर्जन के आने के बाद पीएफ (PF) से जुड़े कई काम मोबाइल बैंकिंग की तरह आसान हो जाएंगे। इस वर्जन के आने के बाद अब न तो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, न फॉर्म भरने की टेंशन रहेगी। पीएफ के काम सबकुछ मोबाइल या कंप्यूटर से हो जाएंगे।

advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा का सीधा फायदा 9 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि EPFO 3.0 के आने के बाद क्या बदल जाएगा। 

ATM से सीधा पैसा निकालना

अब EPFO अकाउंट से पैसे निकालना उतना ही आसान होगा जितना एटीएम से कैश निकालना। क्लेम प्रोसेसिंग पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगी, जिससे आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ऑटो क्लेम सेटलमेंट

EPFO अब मैन्युअल क्लेम सेटलमेंट को खत्म करने की तैयारी में है। इसका मतलब अब हर क्लेम जल्दी और बिना किसी रुकावट के अपने-आप प्रोसेस हो जाएगा।

नाम और बैंक डिटेल्स अपडेट 

अब अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट में नाम, आधार या बैंक अकाउंट अपडेट करना है तो OTP वेरिफिकेशन से यह काम घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए अब न तो फॉर्म भरने की जरूरत है और न ही किसी ऑफिस जाने की जरूरत होगी।

पेंशन की जानकारी 

EPFO 3.0 में पीएफधारक घर बैठे-बैठे अपने पेंशन फंड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। वह चाहें तो आसानी से पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। 

पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत

अब पेंशन पाने के लिए किसी खास बैंक में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक में अपनी पेंशन पा सकेंगे। यह सुविधा सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए मिलेगी।

ईपीएफओ का नया ऐप

रिपोर्ट के अनुसार EPFO बहुत जल्द एक खास मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा। इसमें बैंकिंग जैसा इंटरफेस होगा। यह ऐप पीएफ अकाउंट को पूरी तरह मोबाइल बैंकिंग जैसा बना देगा।

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक, EPFO 3.0 मई या जून 2025 में लॉन्च हो सकता है। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सभी सर्विस डिजिटल हो जाएंगी और सब कुछ फास्ट, आसान होगा।

Published On:
Apr 23, 2025