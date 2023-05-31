अब Ola की प्राइम प्लस सर्विस, नहीं होंगी राइड कैंसिल, CEO ने किया ट्वीट

Online कैब सर्विस Ola ने अपनी प्राइम प्लस सेवा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब से, कैब ड्राइवरों को अपनी गाड़ी के बुकिंग कैंसिल करने की अनुमति नहीं होगी। Ola ने इस बदलाव को क्यों लागू किया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कैब ड्राइवर बुक की गई गाड़ी को राइड कैंसिल कर देते हैं, जिससे ग्राहकों को तकलीफ होती है। यह नया नियम अब ऐसी स्थिति को रोकेगा और ग्राहकों को आत्मविश्वास देगा कि उनकी बुकिंग की पुष्टि हो गई है और उन्हें सुरक्षित यात्रा की सुनिश्चितता मिलेगी। कई बार जब आप कैब बुक करते हैं, तो ड्राइवर आखिरी समय पर राइड कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Ola ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। Ola के CEO Bhavish Agarwal ने सोशल मीडिया पर प्राइम प्लस सर्विस की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नई सर्विस से यूजर्स को ‘बेस्ट ड्राइवर और टॉप कार’ को यूज करने का फायदा मिलेगा, और सबसे जरूरी बात- इस सर्विस में कैंसिलेशन की दिक्कत नहीं आएगी।

भाविश ने बेंगलुरु में इस नई कैब सर्विस की शुरुआत की है, हालांकि, ये अभी टेस्टिंग फेज में है। Ola का ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब कैंसिलेशन, यात्रियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, भारत में कैब सर्विस दो प्रमुख प्लेटफार्म्स (Ola and Uber) पर निर्भर है। आपको बता दें, Ola और Uber को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC से झटका लगा है। ONDC सरकार समर्थित नॉन- प्रॉफिट नेटवर्क है, ONDC दो नेटवर्क मोबिलिटी एप्लिकेशन ऑफर करता है, एक केरल में जिसे यात्री कहा जाता है, जो ग्राहकों को टैक्सी कैब लेने में मदद करती है और दूसरा बेंगलुरु में नम्मा यात्री, जो शहर के अंदर ऑटो सर्विस देता है।

