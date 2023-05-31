Eureka Forbes ने 2 दिनों में 29% की छलांग लगाई
Eureka Forbes के शेयरों ने भारी वॉल्यूम के बीच बुधवार के इंट्रा-डे ट्रेड में बीएसई पर 14% की बढ़त देखी गई। ये शेयर तीन महीने के उच्च स्तर 516.95 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के मार्च तिमाही (Q4FY23) में शुद्ध लाभ लगभग दोगुना होकर 16.3 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक साल पहले की तिमाही में 8.2 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। कंपनी का कहना है कि एबिटा मार्जिन में सुधार से कंपनी को मदद मिली है और कंपनी के ऋण में 72 प्रतिशत की कमी देखी गई है।
यूरेका फोर्ब्स भारत का प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता ब्रांड है। यूरेका फोर्ब्स के उत्पाद पोर्टफोलियो में वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम सफाई और एयर प्यूरिफायर शामिल हैं। इसके पास डायरेक्ट, रिटेल, ई-कॉमर्स और इंस्टीट्यूशनल सेल्स चैनल हैं साथ ही एक बेहतरीन बिजनेस पार्टनर नेटवर्क है।
सुबह 10:23 बजे, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 0.52% की वृद्धि की तुलना में स्टॉक 9% बढ़कर 493.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह 18 जनवरी, 2023 को 537.05 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक बीएसई पर लगभग 196,000 शेयरों के साथ काउंटर पर औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम दोगुना से अधिक हो गया था।