Adani Ports Q4 results: मुनाफा 5% बढ़ा, 5 रूपए डिविडेंड भी देगी कंपनी
Adani समूह पर HindenBurg की रिपोर्ट आने के बाद Adani समूह को काफ़ी नुकसान हुआ था, पर अब धीरे धीरे Adani समूह अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। हर छेत्र में Adani समूह अच्छा खासा मुनाफा करती नजर आ रही हैं। Adani Ports के चौथी तिमाही के नतीजे सामने आये हैं जिसमे नेट प्रॉफिट 5% से बढ़कर 1,158.88 करोड़ रहा, जिसमे रेवेयू भी 40% बढ़ा हैं। कंपनी ने 5 रूपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देने का ऐलान किया हैं।
मार्च तिमाही (Q4FY23) में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 5% बढ़कर 1,158.88 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 1,102.61 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। चौथी तिमाही में ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 40% बढ़कर 5,797 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही (Q4FY22) में 4,140.8 करोड़ रुपए था। Q4FY23 में कंपनी का EBITDA भी साल-दर-साल (YoY) 59% बढ़कर 3,270.7 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का EBITDA (Q4FY22) 2,057.1 करोड़ रुपए रहा था। चौथी तिमाही में अडाणी पोर्ट्स का EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 56.4% हो गया, जो पिछले साल 49.7% रहा था। मंगलवार को अडाणी पोर्ट्स का शेयर 0.47% की गिरावट के साथ 734 रुपए पर बंद हुआ था।
