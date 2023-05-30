scorecardresearch
Rekha Jhunjhunwala के इस स्टॉक्स ने दिया शानदार रिटर्न

Share Market के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स ने धामकेदार रिटर्न दिया है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से लेकर अबतक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 11% का उछाल आ चुका है। ये कोई छोटा-मोटा उछाल नहीं है बल्कि 11% की तेजी से झुनझुनवाला परिवार की वेल्थ में हजार करोड़ का इजाफा हुआ है। ऐसे में आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि कौन से हैं ये मल्टीबैगर स्टॉक, जिन्होंने रेखा झुनझुनवाला की दौलत में बेहिसाब इजाफा किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 30, 2023 18:28 IST
Rekha Jhunjhunwala के स्टॉक्स ने दिया शानदार रिटर्न

Share Market के बिग बुल Rakesh JhunjhunWala की पत्नी Rekha JhunjhunWala के पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स ने धामकेदार रिटर्न दिया है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से लेकर अबतक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 11% का उछाल आ चुका है। ये कोई छोटा-मोटा उछाल नहीं है बल्कि 11% की तेजी से झुनझुनवाला परिवार की वेल्थ में हजार करोड़ का इजाफा हुआ है। ऐसे में आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि कौन से हैं ये मल्टीबैगर स्टॉक, जिन्होंने रेखा झुनझुनवाला की दौलत में बेहिसाब इजाफा किया है। अगर आप गौर करें तो इस वित्त वर्ष की शुरुआत यानि अप्रैल से अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 की चाल देखें तो ये अब तक करीब 6 और 6.5% का रिटर्न दे चुका है। वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान झुनझुनवाला का इक्विटी पोर्टफोलियो 11% का शानदार रिटर्न दे चुका है। 31 मार्च 2023 तक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की वैल्यू  32,445 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 35,979 करोड़ रुपये हो गई है। यानि की महज दो महीने में मिसेस झुनझुनवाला की वेल्थ में 3,528 करोड़ का इजाफा हुआ है । 

अब ऐसे में सवाल उठता है कि राकेश झुनझुनवाला या रेखा झुनझुनवाला के पोर्टपोलियो में कौन से स्टॉक्स शामिल हैं। जिन्होंने झुनझुनवाला परिवार को मालामाल बना दिया है, तो Media Reports की मानें तो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर Titan Company का शेयर है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटन का शेयर नया रिकॉर्ड बना चुका है और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। महज 3 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक 2800 रुपये के पार निकल चुका है यानि कि 1 लाख% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। वहीं दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स DVR, मेट्रो ब्रांड्स, इंडियन होटल्स कंपनी, एप्टेक और क्रिसिल जैसे नामचीन शेयर्स शामिल हैं। 

Jhunjhunwala परिवार की वेल्थ में हजार करोड़ का इजाफा हुआ है

खबरों की मानें तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में यह उछाल एप्टेक के शेयर भाव चढ़ने से आया है।अगर आंकड़ों से समझें तो ये शेयर पिछले एक साल में 150% रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में ये स्टॉक 74 भाग चुका है। बीते एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक 33% तक उछल चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। जिसके बाद से उनकी पत्नी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ही उनका पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव किए हैं, जिसका फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर निवेशकों की नजर रहती है वो समझने की कोशिश करते हैं बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स किन शेयरों के दम पर मुनाफे की रणनीति अपनाते हैं।

डिस्क्लेमर : हमारी ओर से किसी भी स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें।

Rakesh JhunjhunWala और Rekha JhunjhunWala

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 30, 2023