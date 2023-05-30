M&M Financial के शेयर पर दो ब्रोकरेज फर्म ने दी बड़ी सलाह

scorecardresearch
Share Market में चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। जिसमें से एक है M&M Financial का शेयर। वहीं दूसरी ओर देश के दो ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल की M&M Financial को लेकर सलाह दी है। M&M फाइनेंशियल के शेयर ने निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 30, 2023 17:11 IST
Share Market में चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। जिसमें से एक है M&M Financial का शेयर। वहीं दूसरी ओर देश के दो ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल की M&M Financial को लेकर क्या सलाह दी है आइये जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। 

M&M Financial के शेयर ने निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न दिया है। बीते एक साल में इस स्टॉक ने करीब 60% तक का रिटर्न दिया है। वहीं ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो ये शेयर 18.81% दौड़ चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो ये स्टॉक 33.30% का रिटर्न दे चुका है। बीते एक महीने में ये करीब 8% तक भाग चुका है। आपको बता दें कि NSE पर M&M फाइनेंशियल का शेयर 286 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। 

वहीं अब जानते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल ने M&M फाइनेंशियल को लेकर क्या कहा है? ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने M&M फाइनेंशियल शेयर पर खरीदारी की राय दी है। ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर को मोमेंटम पिक के तौर पर चुना है। स्टॉक पर 272 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ BUY की राय दी है। स्टॉक का नया टारगेट 305 रुपए दिया है। आपको बता दें कि शेयर 30 मई को 286 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर पर दिया गया टारगेट 14 दिन में पूरे हो जाएंगा। 

वहीं दूसरी घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी M&M फाइनेंशियल के शेयर पर खरीदारी के लिए सलाह दी है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 311 रुपए का टारगेट है। आपको बताएं कि शेयर पर ब्रोकरेज ने खरीदारी की राय के साथ अपसाइड के टारगेट दिए हैं, जोकि 2 हफ्ते तक टच करेगा।  डिस्क्लेमर : हमारी ओर से किसी भी स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 30, 2023