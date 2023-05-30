President Biden और Speaker McCarthy की पूरी कोशिश, US Debt सीलिंग पर कल होगी वोटिंग

America के राष्ट्रपति Joe Biden और संसद की स्पीकर Nancy McCarthy ने राष्ट्रीय ऋण सीमा (डेब्ट सीलिंग) को लेकर वोटिंग कल होगी।डील पर सहमति बनने के बाद बाइडेन ने कहा, मैं कभी नहीं कहता- मैं आश्वस्त हूं कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। लेकिन मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूं। अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी (Kevin McCarthy) के बीच डील तो तय हो गई है, लेकिन उसे सदन से पास कराना चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर बुधवार को सदन में वोटिंग होनी है।

White House और Republician Congress के नेताओं ने सोमवार को इसके लिए लॉबिंग अभियान शुरू कर दिया है। Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, एक डेमोक्रेटिक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यक्तिगत रूप से सांसदों को इस बिल का समर्थन करने के लिए बुलाया है। वहीं, कैबिनेट सदस्यों और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी सोमवार की सुबह कम से कम 60 हाउस डेमोक्रेट्स को बुलाया।

Bill पास हुआ तो 1 जनवरी, 2025 तक डेट सीलिंग को टाल देगा

ये बिल पास हुआ तो 1 जनवरी, 2025 तक डेट सीलिंग को टाल देगा, रिपब्लिकन वोटों के बदले में, डेमोक्रेट्स ने अगले दो वर्षों के लिए संघीय खर्च को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की है। सांसदों को बताया गया है कि ये डील एक दशक में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कम करेगा, जबकि GOP का तर्क है कि खर्च में ये दोगुनी कटौती है। उनकी पार्टी के नरमपंथियों में से एक नेता, Sen Mitt Romney ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि वे डील को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये देश को डिफॉल्ट करने से रोकता और खर्च सीमि​त करते हुए बाद में संभावित वित्तीय मंदी से बचाएगा। न्यू डेमोक्रेट कोएलिशन लीडरशिप टीम, मॉडरेट हाउस डेमोक्रेट्स के एक प्रमुख समूह ने भी इस डील का समर्थन किया है। डेट सीलिंग पर हुई डील के समर्थकों के पास संभावित डिफॉल्ट से पहले कांग्रेस के जरिए समझौता करने के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बात नहीं बनने पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बिल पर बुधवार को हाउस में वोटिंग होनी है।

