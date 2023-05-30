ONGC ग्रीन एनर्जी पर ₹1 लाख करोड़ का करेगी निवेश, 2038 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) एनर्जी ट्रांजिशन पर साल 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है।कंपनी का लक्ष्य साल 2038 तक जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करना है। इसके लिए कंपनी Green Energy पर फोकस कर रही है।नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने ये ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि उसने इसके लिए रोडमैप बना लिया है।

कंपनी का कहना है कि 2038 तक स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन के लिए नेट-जीरो हासिल कर सकते हैं। कंपनी 2030 तक रीन्यूएबल स्रोतों से बिजली उत्पादन को 189 MW मेसे बढ़ाकर 1 GW करने की योजना बना रही है।

ONGC Green Energy पर फोकस कर रही है

इसके पास पहले से ही Rajasthan में 5 GW का प्रोजेक्ट है । कंपनी Manglore में सालाना 10 लाख टन ग्रीन अमोनिया प्लांट को लगाने पर भी विचार कर रही है। कंपनी अब पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर प्रोजेक्ट्स के साथ उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है।