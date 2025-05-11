scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीमां के लिए फूल नहीं, अब दें ये स्मार्ट गिफ्ट! मदर्स डे पर लाएं ये बेस्ट टेक गिफ्ट्स

मां के लिए फूल नहीं, अब दें ये स्मार्ट गिफ्ट! मदर्स डे पर लाएं ये बेस्ट टेक गिफ्ट्स

Mother Day 2025 Tech Gifts: मां तो हमेशा सबके लिए करती रहती हैं, अब आपकी बारी है उन्हें कुछ ऐसा देने की जो उनका हर दिन थोड़ा आसान, थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा स्पेशल बना दे। हम आपके लिए कुछ टेक गैजेट्स लेकर आए हैं जो आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 11, 2025 11:30 IST
Mothers Day 2025
Mothers Day 2025

मदर्स डे आते ही हमें पहले ख्याल आता है कि चलो मां को फूल दे देते हैं, चॉकलेट दिला देते हैं या कहीं खाने के लिए ले चलते हैं। लेकिन आज की मॉडर्न मम्मियां सिर्फ फूलों से खुश नहीं होतीं। वो काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालती हैं। अब ऐसी सुपरमॉम को कुछ स्पेशल और काम की चीज गिफ्ट करनी तो बनती है ना?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

तो चलिए, हम आपको बताते हैं कुछ बढ़िया टेक गिफ्ट्स (Tech Gifts for Moms) जो आपकी मम्मी की जिंदगी को आसान बना देंगे।

CoolPods 3 Pro TWS

अगर आपकी मम्मी को गाने सुनना पसंद है या वो ज्यादातर कॉल पर रहती हैं, तो ये वायरलेस ईयरबड्स (TWS) उनके लिए बेस्ट हैं। इस TWS में 40 घंटे का बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग मिलती है। इस TWS में आवाज इतनी साफ कि शोर में भी सब सुनाई देता है। इसकी कीमत ₹1049 है।

U&i Powerbank

मम्मियां फोन चार्ज करना भूल जाती हैं, है ना? तो ये पॉवरबैंक दे दीजिए। छोटा है, लेकिन 10000mAh की बैटरी है, 4 डिवाइस एक साथ चार्ज हो सकते हैं और इसमें टाइप-C और लाइटनिंग केबल भी लगी है। इस सुपर पावरबैंक की कीमत ₹1149 है। 

URBAN स्मार्टवॉच

ये गोल्डन कलर वाली घड़ी मम्मियों को बहुत पसंद आएगी। यह दिखने में एकदम फैंसी हैं, लेकिन फीचर भी जबरदस्त है। इस स्मार्टवॉच में BP, SpO2, नींद की जानकारी, स्पोर्ट्स मोड और वॉइस असिस्टेंट जैसे शानदार फीचर्स हैं। इस शानदार स्मार्टवॉच की कीमत ₹3799 है। 

Elista EDC12SS Dishwasher

घर के कामों में सबसे झंझट वाला बर्तन धोना होता है। लेकिन ये मशीन सारे बर्तन चुपचाप धो देती है। इसमें 6 वॉश मोड हैं और कम पानी में काम चल जाता है। इस डिवाइस को टाइम सेट करके भी चला सकते हैं। इस डिशवॉशर की कीमत ₹41,990 है। 

Dyson Hair Styler 

अगर बजट थोड़ा ज्यादा है, तो Dyson का ये हेयर स्टाइलर मम्मी के लिए एकदम बढ़िया है। इससे वो खुद घर पर ही बाल स्ट्रेट, कर्ल या स्टाइल कर सकती हैं। इस एयर स्टाइलर की कीमत ₹45,900 है। 

Apple Watch SE

ये घड़ी देखने में सिंपल है, लेकिन इसमें ढेर सारे हेल्थ फीचर्स हैं। इस वॉच में हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकर, BP, स्टेप काउंट और बहुत शानदार फीचर्स हैं। यह स्मार्टवॉच मम्मियों के लिए एकदम सही हेल्थ साथी है। इस स्मार्टवॉच की कीमत करीब ₹29,900 है।

advertisement
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 11, 2025