मदर्स डे आते ही हमें पहले ख्याल आता है कि चलो मां को फूल दे देते हैं, चॉकलेट दिला देते हैं या कहीं खाने के लिए ले चलते हैं। लेकिन आज की मॉडर्न मम्मियां सिर्फ फूलों से खुश नहीं होतीं। वो काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालती हैं। अब ऐसी सुपरमॉम को कुछ स्पेशल और काम की चीज गिफ्ट करनी तो बनती है ना?

तो चलिए, हम आपको बताते हैं कुछ बढ़िया टेक गिफ्ट्स (Tech Gifts for Moms) जो आपकी मम्मी की जिंदगी को आसान बना देंगे।

CoolPods 3 Pro TWS

अगर आपकी मम्मी को गाने सुनना पसंद है या वो ज्यादातर कॉल पर रहती हैं, तो ये वायरलेस ईयरबड्स (TWS) उनके लिए बेस्ट हैं। इस TWS में 40 घंटे का बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग मिलती है। इस TWS में आवाज इतनी साफ कि शोर में भी सब सुनाई देता है। इसकी कीमत ₹1049 है।

U&i Powerbank

मम्मियां फोन चार्ज करना भूल जाती हैं, है ना? तो ये पॉवरबैंक दे दीजिए। छोटा है, लेकिन 10000mAh की बैटरी है, 4 डिवाइस एक साथ चार्ज हो सकते हैं और इसमें टाइप-C और लाइटनिंग केबल भी लगी है। इस सुपर पावरबैंक की कीमत ₹1149 है।

URBAN स्मार्टवॉच

ये गोल्डन कलर वाली घड़ी मम्मियों को बहुत पसंद आएगी। यह दिखने में एकदम फैंसी हैं, लेकिन फीचर भी जबरदस्त है। इस स्मार्टवॉच में BP, SpO2, नींद की जानकारी, स्पोर्ट्स मोड और वॉइस असिस्टेंट जैसे शानदार फीचर्स हैं। इस शानदार स्मार्टवॉच की कीमत ₹3799 है।

Elista EDC12SS Dishwasher

घर के कामों में सबसे झंझट वाला बर्तन धोना होता है। लेकिन ये मशीन सारे बर्तन चुपचाप धो देती है। इसमें 6 वॉश मोड हैं और कम पानी में काम चल जाता है। इस डिवाइस को टाइम सेट करके भी चला सकते हैं। इस डिशवॉशर की कीमत ₹41,990 है।

Dyson Hair Styler

अगर बजट थोड़ा ज्यादा है, तो Dyson का ये हेयर स्टाइलर मम्मी के लिए एकदम बढ़िया है। इससे वो खुद घर पर ही बाल स्ट्रेट, कर्ल या स्टाइल कर सकती हैं। इस एयर स्टाइलर की कीमत ₹45,900 है।

Apple Watch SE

ये घड़ी देखने में सिंपल है, लेकिन इसमें ढेर सारे हेल्थ फीचर्स हैं। इस वॉच में हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकर, BP, स्टेप काउंट और बहुत शानदार फीचर्स हैं। यह स्मार्टवॉच मम्मियों के लिए एकदम सही हेल्थ साथी है। इस स्मार्टवॉच की कीमत करीब ₹29,900 है।