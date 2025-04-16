Gmail पर बार-बार आ रहा Storage Full का मैसेज, स्पेस खाली करने के लिए करें ये काम

स्मार्टफोन पर कई बार 'Google Storage Full' का नोटिफिकेशन देखा होगा। यह नोटिफिकेशन तब आता है जब गूगल की सभी सर्विस का स्टोरेज लिमिट के करीब हो। बता दें कि गूगल सर्विस में Gmail, Google Photos और Google Drive आते हैं। इन सभी सर्विस के लिए यूजर को एक लिमिट मिलती है। इस लिमिट के क्रॉस होने के बाद आपका फोन स्लो हो सकता है या फिर किसी भी फाइल और फोटो को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है।

advertisement

ऐसे में यूजर के पास दो ऑप्शन होता है। पहला कि वह अपने गूगल स्टोरेज की लिमिट (Google Storage Limit) को बढ़ा दें। स्टोरेज की लिमिट को बढ़ाने के लिए यूजर को चार्ज देना होता है। वहीं, दूसरा ऑप्शन होता है कि वह फ्री में गूगल स्टोरेज के स्पेस को खाली कर दें। हम आपको नीचे बताएंगे कि आप कैसे गूगल स्टोरेज स्पेस को खाली कर सकते हैं।

Google Photos को खाली करें

यूजर सबसे पहले Google Photos को खाली करें। दरअसल, फोटेज ज्यादा स्पेस लेता है। ऐसे में स्पेस को कम करने के लिए बेकार फोटो को डिलीट कर दें या फिर लैपटॉप और दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर दें।

Gmail देखें

Gmail पर कई ऐसे मेल होंगे जो कि ऐड हैं या फिर उनका कोई काम नहीं है। आपको इन सभी मेल को डिलीट करना होगा। यूजर को समय-समय पर स्पैम मेल को चेक करके उसे डिलीट करना चाहिए। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यूजर टाइम टू टाइम अपने मेल बॉक्स को चेक करें ताकि बेकार मेल को डिलीट किया जाए। अगर स्टोरेज फुल होने पर मेलबॉक्स चेक करते हैं तो ज्यादा मेल डिलीट में सही मेल भी डिलीट हो सकता है।

Google Drive से स्टोरेज खाली करें

Google Drive भी काफी स्पेस लेता है। ऐसे में इसे चेक करना बिल्कुल भी न भूलें। Google Drive में ऐसी कई फाइलें, फोटो और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एक वक्त तक जरूरी थे, लेकिन बाद में इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह के फाइल को खाली करें क्योंकि ये काफी स्पेस लेता है।

