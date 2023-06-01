iQOO Neo 7 Pro अब जून में होगा लॉन्च

iQOO Neo 7 Pro को जून के अंत तक भारत में लॉन्च होने जा रहा है। iQOO Neo 7 Pro की सटीक डेट नगत में इसका अनावरण कर रहा है। लॉन्च से पहले आगामी iQOO Neo 7 Pro के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं।

आइये अब हम आपको बताते हैं इस फोन में क्या है। आगामी iQOO Neo 7 Pro 6.78-इंच FHD+ Samsung E5 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ रहा है। अभी तक, डिज़ाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पैनल संभवतः 120Hz पर ताज़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट है, जो एक फ्लैगशिप चिप है और कई 2022 फ्लैगशिप फोन को पावर देता है। यह काफी शक्तिशाली है और इस चिप के उपयोग से यह भी पता चलता है कि कीमत अधिक होगी।

फोटोग्राफी और वीडियो के लिए, iQoo Neo 7 Pro में सैमसंग GN5 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है। लीक के मुताबिक इसमें शेक-फ्री वीडियो के लिए OIS सपोर्ट होगा। फोन में 120W फास्ट चार्जर होगा। कई कंपनियों ने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। iQOO Neo 7 Pro के देश में लॉन्च होने पर भारत में इसकी कीमत 40,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। चूंकि यह iQOO Neo 7 स्मार्टफोन का एक उन्नत संस्करण होगा, इसलिए कीमत इससे थोड़ी अधिक होने की संभावना है।

