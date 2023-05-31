कैसे भारत एक दशक से भी कम समय में बदल गया: मॉर्गन स्टेनली

भारत अपनी अर्थव्यवस्था और नीतियों के माध्यम से पिछले एक दशक में काफी तेजी से बदला है। Morgan Stanley की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 10 वर्षों की छोटी अवधि में विश्व व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त किया है। मॉर्गन स्टेनली रिसर्च के प्रमुख भारत के अर्थशास्त्री Ridham Desai और उनकी टीम द्वारा लिखित 'India Equity Strategy and Economics: How India has transformed in less than a decade'' नामक एक रिपोर्ट में, ब्रोकरेज ने 10 बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला है।

advertisement

Also Read: अब Ola की प्राइम प्लस सर्विस, नहीं होंगी राइड कैंसिल, CEO ने किया ट्वीट

मॉर्गन स्टेनली रिसर्च रिपोर्ट ने निम्नलिखित 10 बड़े बदलावों को नाम दिया है:

10 बड़े बदलाव क्या हैं?

सप्लाई चेन पॉलिसी रिफॉर्म

इकोनॉमी की संगठित करना

रियल एस्टेट बिल को लागू करना

सोशल ट्रांसफर को डिजिटल से जोड़ना

इनसॉल्वेंसी एंड बैंककरप्सी कोड को लागू करना

महंगाई को लेकर Flexible टारगेट रखना

FDI पर जरूरत से ज्यादा फोकस

नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकारी सेविंग स्कीम्स का होना

Morgan Stanley रिसर्च रिपोर्ट ने निम्नलिखित 10 बड़े बदलावों को नाम दिया है

सरकार की साहसिक आर्थिक पहलों का समर्थन करते हुए, यूएस-आधारित फर्म ने उल्लेख किया कि भारत की कॉर्पोरेट टैक्स दर 25% से नीचे बनी हुई है। जो व्यापार के लिए उन्नत माहौल पैदा कर रहा है।

Also Read: Eureka Forbes ने 2 दिनों में 29% की छलांग लगाई