कैसे भारत एक दशक से भी कम समय में बदल गया: मॉर्गन स्टेनली
भारत अपनी अर्थव्यवस्था और नीतियों के माध्यम से पिछले एक दशक में काफी तेजी से बदला है। मॉर्गन स्टेनली की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 10 वर्षों की छोटी अवधि में विश्व व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त किया है। मॉर्गन स्टेनली रिसर्च के प्रमुख भारत के अर्थशास्त्री रिधम देसाई और उनकी टीम द्वारा लिखित 'इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी एंड इकोनॉमिक्स: हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्मेड इन लेस देन ए डिकेड' नामक एक रिपोर्ट में, ब्रोकरेज ने 10 बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला है।
मॉर्गन स्टेनली रिसर्च रिपोर्ट ने निम्नलिखित 10 बड़े बदलावों को नाम दिया है:
10 बड़े बदलाव क्या हैं?
सप्लाई चेन पॉलिसी रिफॉर्म
इकोनॉमी की संगठित करना
रियल एस्टेट बिल को लागू करना
सोशल ट्रांसफर को डिजिटल से जोड़ना
इनसॉल्वेंसी एंड बैंककरप्सी कोड को लागू करना
महंगाई को लेकर Flexible टारगेट रखना
FDI पर जरूरत से ज्यादा फोकस
नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकारी सेविंग स्कीम्स का होना
सरकार की साहसिक आर्थिक पहलों का समर्थन करते हुए, यूएस-आधारित फर्म ने उल्लेख किया कि भारत की कॉर्पोरेट टैक्स दर 25% से नीचे बनी हुई है। जो व्यापार के लिए उन्नत माहौल पैदा कर रहा है।