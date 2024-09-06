iPhone16 Pro, का कैमरा सबको चकाचौंध कर देगा !

हाल ही में Apple ने अपनी नई iPhone Series, जिसमें iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max शामिल किया हैं, जिसे 9 सितंबर 2024 को लॉन्च करने जा रहा है। जहां Apple फैंस इस बड़े लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इन डिवाइसेज़ को लेने के लिए अभी से लोगो में उत्साह है। साथ हीं इन डिवाइसेज़ के कई फीचर्स पहले ही लीक हो चुके हैं, जो खासकर प्रो मॉडल्स में बड़े अपग्रेड्स की तरफ साफ द्खाता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

A18 Pro चिप के साथ परफॉर्मेंस बूस्ट

iPhone 16 और iPhone 16 Pro दोनों में नई A18 चिप होगी, लेकिन iPhone 16 Pro में ज्यादा दमदार A18 Pro वेरिएंट मिलेगा। हालांकि, इन दोनों चिप्स में क्या अंतर है, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि A18 Pro में 6-कोर GPU होगा, जबकि A18 में 5-कोर GPU होगा। इसका मतलब है कि iPhone 16 Pro में बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस होगी, जिससे मल्टीटास्किंग और प्रोसेसिंग और भी आसान हो जाएगी।

Display

iPhone 16 Pro और Pro Max में बड़ी डिस्प्ले होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को और भी शानदार अनुभव मिलेगा। iPhone 16 Pro में 6.3-इंच की स्क्रीन होगी, जबकि Pro Max में 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इसके विपरीत, iPhone 16 और 16 Plus में पुराने आकार की डिस्प्ले होगी, जो क्रमशः 6.1-इंच और 6.7-इंच की होगी। जो उपयोगकर्ता बड़े स्क्रीन पर कंटेंट देखना या गेमिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए Pro मॉडल ज्यादा आकर्षक साबित होंगे।

Camera upgrades: Pro Model सबसे आगे

iPhone के कैमरा फीचर्स हमेशा से ही एक हाइलाइट रहे हैं, और iPhone 16 सीरीज़ भी इससे अलग नहीं है। iPhone 16 में डुअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें एक मेन और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा। हालांकि, Pro मॉडल्स में ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलेगा, जिसमें टेलीफोटो लेंस भी शामिल होगा। iPhone 16 Pro में 5x टेलीफोटो लेंस होने की संभावना है, जैसा कि iPhone 15 Pro Max में था। इसके अलावा, iPhone 16 Pro में अल्ट्रा-वाइड कैमरा को 12 MP से बढ़ाकर 48 MP किया जा सकता है, जिससे इमेज क्वालिटी में बड़ा सुधार होगा।

बेहतर प्रोसेसिंग पावर, बड़े डिस्प्ले और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम के साथ

बेहतर प्रोसेसिंग पावर, बड़े डिस्प्ले और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम के साथ, iPhone 16 Pro और Pro Max मॉडल्स, स्टैंडर्ड वर्जन्स से कहीं आगे होंगे। चाहे गेमिंग हो, फोटोग्राफी हो या फिर रोज़मर्रा का मल्टीटास्किंग, ये Pro मॉडल्स प्रीमियम अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे एप्पल फैंस के लिए ये इंतजार वाकई सार्थक हो जाता है।