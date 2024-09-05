Hyundai Creta Knight Edition: ब्लैक रंग और 21 नए बदलावों के साथ नई अपडेट!

ऑटोमोबाइल निर्माता Hyundai ने एक बार फिर भारत में अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Creta का नया वेरिएंट Hyundai Creta Knight Edition पेश किया है। जो इस नए एडिशन को बोल्ड ब्लैक लुक में लॉन्च किया गया है, जिससे इसका डिजाइन पहले से ज्यादा आकर्षक और दमदार नजर आ रहा है। कंपनी ने इस वेरिएंट में कुल 21 बड़े बदलाव किए हैं,जो इसे और भी खास बनाते हैं। लोगो को इस New Edition को काफी पंसद आ रहा है। क्या एक बार फिर Hyundai अपने ही न्यू Edition में सक्सेस पाऐगा?

Hyundai Creta Knight Edition में Exterior Design में बदलाव

1. ब्लैक पेंटेड फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, जो इसे ज्यादा आक्रामक लुक देता है।

2. मैट ब्लैक में फ्रंट और रियर Hyundai लोगो।

3. 17 इंच के एलॉय व्हील्स, जिनमें रेड ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स लगाए गए हैं।

4. एक्सक्लूसिव "Knight" एंबलम।

5. ब्लैक पेंटेड स्किड प्लेट्स, साइड ग्रिल गार्निश, रूफ रेल्स और ORVMs।

6. C-पिलर गार्निश और स्पॉयलर को भी ब्लैक थीम में रखा गया है।

7. इन सभी बदलावों से SUV का एक्सटीरियर बेहद स्टाइलिश और स्पोर्टी दिखता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो एक प्रीमियम और बोल्ड लुक चाहते हैं।

Interior में विशेष बदलाव

1. इस नए वेरिएंट का इंटीरियर भी पूरी तरह से ब्लैक थीम में सजाया गया है। इसमें निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

2. फुल ब्लैक इंटीरियर, जिसमें ब्रास कलर के इंसर्ट्स जोड़े गए हैं।

3. एक्सक्लूसिव ब्लैक लेदर सीट्स जिनमें ब्रास पाइपिंग और स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है।

4. स्पोर्टी मेटल पैडल्स और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर बूट।

5. इस फिनिशिंग से कार का केबिन और भी प्रीमियम और स्टाइलिश दिखता है, जो यात्रियों को एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा।

Powertrain:

Hyundai Creta Knight Edition में इंजन के दो विकल्प मिलते हैं:

1. 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 6-स्पीड मैनुअल या IVT ट्रांसमिशन के साथ आता है।

2. 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल इंजन, जिसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है।

3. यह दोनों इंजन विकल्प इस वेरिएंट को एक परफेक्ट डेली ड्राइविंग ऑप्शन बनाते हैं।

Hyundai Creta Knight Edition उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो बोल्ड और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ साथ पावरफुल परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। इस एसयूवी का ऑल-ब्लैक लुक और 21 नए बदलाव इसे बेहद खास और आकर्षक बनाते हैं।