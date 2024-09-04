scorecardresearch
Jawa 42 FJ: ये बाइक खरीदी तो कार खरीदने की जरूरत खत्म

Jawa Yezdi Motorcycles ने हाल ही में भारतीय बाइक बाजार में अपनी नई बाइक Jawa 42 FJ लॉन्च की है। यह बाइक Jawa 42 और Jawa 4 Bobber के बाद 42 लाइफ फैमिली की तीसरी सदस्य के रूप में शामिल हुई है।

New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 12:24 IST
Jawa 42 FJ
The Jawa 42 FJ uses the new 350 Alpha2 engine.

Jawa Yezdi Motorcycles ने हाल ही में भारतीय बाइक बाजार में अपनी नई बाइक Jawa 42 FJ लॉन्च की है। यह बाइक Jawa 42 और Jawa 4 Bobber के बाद 42 लाइफ फैमिली की तीसरी सदस्य के रूप में शामिल हुई है। इसके नाम में "FJ" का मतलब है फ्रांटिसेक जेनेक, जो कंपनी के संस्थापक थे। इस बाइक को लॉन्च करने का उद्देश्य राइडर्स को बोल्ड और मॉर्डन राइडिंग का अनुभव कराना है, जिसमें नियो-क्लासिक डिजाइन और मॉर्डन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तालमेल है।

Jawa 42 FJ का डिज़ाइन

Jawa 42 FJ एक नियो-क्लासिक मोटरसाइकिल है, जिसमें कई फीचर्स शामिल हैं। इसका सबसे अनूठा फीचर है एनोडाइज्ड, ब्रश्ड एल्युमीनियम फ्यूल टैंक क्लैडिंग, जिसे इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया है। यह बाइक विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, जिसमें ब्रश्ड एल्युमीनियम हेडलैंप होल्डर और ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एल्युमीनियम फुटपेग भी शामिल हैं, जो इसे एक प्रीमियम फील देते हैं।

मॉर्डन फीचर्स

Jawa 42 FJ में ट्विन एग्जॉस्ट दिया गया है, जो जावा की सिग्नेचर साउंड को बनाए रखता है। इस बाइक में पहली बार एलईडी हेडलाइट्स, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे क्लासिक लुक के साथ मॉर्डन फीचर्स के संयोजन में बाजार में एक नया आयाम देते हैं।

इंजन

Jawa 42 FJ में 350 अल्फा 2 इंजन दिया गया है, जो 29.2 पीएस की अधिकतम पावर और 29.6 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में A&S क्लच टेक्नोलॉजी और 6-स्पीड गियरबॉक्स भी शामिल है, जो इसे स्मूद और रिस्पॉन्सिव राइड प्रदान करता है।

एक्स्ट्रा फीचर

इस बाइक में 1440 मिमी का लंबा व्हीलबेस, 178 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 790 मिमी की सीट हाइट दी गई है। अन्य फीचर्स में डुअल चैनल एबीएस, बड़े डिस्क ब्रेक, और ट्यूबलेस टायर के साथ डायमंड कट अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

₹2 लाख की शुरुआती कीमत

₹2 लाख की शुरुआती कीमत के साथ, Jawa 42 FJ नियो-क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और मॉर्डन फीचर्स के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है।

कीमत

