Autopilot पर चल रही थी Tesla की कार, मोटरसाइकिल वाले को मारी टक्कर

2022 में Utah में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत टेस्ला की कार से हो गई है। टेस्ला की कार ऑटो पायलट मोड पर थी।

मृतक के माता-पिता ने Tesla और वाहन के चालक के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

क्या है पूरा मामला?

मुकदमे के अनुसार, 34 वर्षीय Landon Embry दुर्घटना के समय अपनी Harley Davidson मोटरसाइकिल चला रहे थे। टेस्ला मॉडल 3 ने 75-80 मील प्रति घंटे की गति से ऑटोपायलट मोड में उनकी मोटरसाइकिल के पीछे टक्कर मारी, जिससे वह बाइक से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

advertisement

Also Read: Paris Olympics 2024: ये तो ग़जब हो गया, Paris Olympics में महिला बॉक्सर को एक पुरूष किन्नर बॉक्सर ने हरा दिया?

मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि टेस्ला के सॉफ्टवेयर इतने उन्नत नहीं है जितना दावा किया जा रहा है।

Tesla ने इस मामले में अपनी क्या टिपण्णी दी?



Tesla ने इस मामले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे ऑटोपायलट जैसी तकनीकें, जो सुरक्षा के लिए विकसित की गई हैं, कभी-कभी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

इस मुकदमे से टेस्ला की जिम्मेदारी और उसके उत्पादों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेगी और क्या यह अन्य कंपनियों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा जो स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक विकसित कर रही हैं।

इस प्रकार, यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह ऑटोपायलट तकनीक की सीमाओं और सुरक्षा मानकों पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है।