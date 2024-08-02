Paris Olympics 2024: ये तो ग़जबे हो गया, Paris Olympics में महिला बॉक्सर को एक पुरूष किन्नर बॉक्सर ने हरा दिया?

पेरिस ओलंपिक में गजबे हो गया है। अल्जीरियाई बॉक्सिंग खिलाड़ी Imane Khelif ने इटली की Angela Carini को केवल 46 सेकंड में हराया जिसके बाद सोशल मीडिया तूफान आ गया। लोग कहने लगे ये तो अजीब बात है, एक आदमी और महिला बॉक्सर को हरा रहा है।

इस मैच ने तब विवाद खड़ा किया जब यह पता चला कि खलीफ के पास XY क्रोमोसोम हैं, जो पुरुषों के हैं। यानि वो पूरी तरह से महिला नहीं है बल्कि एक किन्नर हैं।

advertisement

Also Read: जानिए कैसे मिलेंगे आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस से 9250 रूपये

JK Rowling की प्रतिक्रिया

प्रसिद्ध लेखक JK Rowling ने भी इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "क्या किसी महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी को गंभीर चोटें आने तक इस पागलपन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा?" उन्होंने Khelif की जीत को महिलाओं के खेलों में एक गंभीर अन्याय बताया और कहा कि यह ओलंपिक्स के लिए एक काला धब्बा है।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।कई महिला एथलीटों ने भी इस पर चिंता जताई कि पुरुष एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए सुरक्षित नहीं है।

IOC का बचाव

इस बीच IOC ने Khelif की भागीदारी का समर्थन किया, यह कहते हुए कि सभी एथलीट प्रतियोगिता की पात्रता नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस मैच के बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है क्या ये सही है।