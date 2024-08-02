जानिए कैसे मिलेंगे आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस से 9250 रूपये

One Time Small Savings यानी एक बार पैसे जमा करो और लाभ हर महीने उठाओ। यदि आप वन टाइम स्मॉल सेविंग्स के बारे में सोच कर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो Post Office Small Savings एक बेहद ही अच्छा विकल्प है।

Post Office Monthly Income Scheme, सरकार के द्वारा समर्थित एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जहां से रिटर्न मिलने की पूरी गारंटी होती है। ये सरकारी योजना 100 फीसदी सुरक्षित है।

कुछ लोग हर महीने एक आर्थिक सुरक्षा की तलाश में होते हैं और ख़ासतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग मंथली इनकम की चाह रखते हैं। तो ऐसे में Post Office की Small Savings में निवेश करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसमें एक से बढ़कर एक स्कीम भी चलती हैं जिनमें से कुछ मंथली इनकम (Monthly Income) के भी विकल्प देते हैं। इस योजना से उन लोगो को लाभ मिलेगा जो Financial Stability के लिए कोई अच्छा विकल्प ढूँढ रहे हैं।

अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाना है:

Post Office Monthly Income Scheme में सिंगल अकाउंट के ज़रिए 9 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं तो वहीं ज्वॉइंट अकाउंट के ज़रिए 15 लाख रुपये तक जमा करने की सीमा है। जब किसी को अपना अकाउंट खुलवाना हो उसके लिए क़रीब 1000 रुपए निवेश करना ज़रूरी हैं। इसी के साथ ज्वॉइंट अकाउंट में जितने होल्डर होते हैं उनका उस निवेश में एकदम बराबर का हिस्सा होता है। इस योजना में नौजवान अपने नाम से सिंगल अकाउंट शुरू कर सकता है और 2 या से अधिक नौजवान एक साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।

Post Office Monthly Income Scheme में मौजूदा तिमाही के लिए ब्याज दर 7.4 फीसदी सालाना है। इस अकाउंट में जमा होने वाले फण्ड पर मिलने वाले सालाना ब्याज को 12 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इसका हर एक हिस्सा मंथली इनकम के रूप में काम करता है जिसे हर महीने निकाल सकते हैं। इस स्‍कीम की मैच्‍योरिटी 5 साल है लेकिन 5 साल बाद भी नए ब्याज दर के हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

इस स्कीम की सिंगल स्कीम गणित :

सिंगल अकाउंट से अधिकतम निवेश: 9 लाख रुपये

ब्याज दर: 7.4 फीसदी सालाना

सालाना ब्याज: 66,600 रुपये

मंथली ब्याज: 5550 रुपये

इस स्कीम की जॉइंट अकाउंट की सारी गणित इस प्रकार है :

ज्‍वॉइंट अकाउंट से अधिकतम निवेश: 15 लाख रुपये

ब्याज दर: 7.4 फीसदी सालाना

सालाना ब्याज: 1,11,000 रुपये

मंथली ब्याज: 9250 रुपये