250 रूपये में अब आप कर सकते हैं शेयर बाजार में निवेश

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपकी किस्मत बदलने वाली है। सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने बताया की SIP को और आसान बनाने के लिए इसमें कम से कम निवेश की सीमा को घटाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके तहत सिर्फ 250 रुपये में ही SIP शुरू किया जा सकेगा। जी हां अब आप 500 रुपये की बजाए 250 रुपये से अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अभी SIP शुरू करने के लिए ज्यादातर ट्रेडर्स मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत करते हैं। सेबी प्रमुख ने बताया है की इसके अलावा KYC नियमों को भी सख्‍त बनाया जाएगा, ताकि पेटीएम जैसी गलतियां दोबारा न होने पाएं। जो भी आप निवेश करेंगे, उनके लिए KYC के नियमों को सख्त रखा जाएगा। देश में बड़ी संख्या में लोग SIP के जरिये निवेश करते हैं। म्‍यूचुअल फंड स्‍कीमें लोगों से पैसा जुटाकर उसे डेट और इक्विटी मार्केट में लगाती हैं। इससे लोग मामूली बचत से देश की दिग्गज कंपनियों से लेकर मझौली और छोटी कंपनियों तक में पैसा लगा पाते हैं।

सेबी 'Paytm जैसे कंटैमिनेशन' की मंजूरी नहीं देगा

बुच ने कहा कि सेबी 'Paytm जैसे कंटैमिनेशन' की मंजूरी नहीं देगा और निवेश के लिए सख्त KYC नियमों का पालन करेगा। उनके मुताबिक, 'हम 'Paytm जैसे कंटैमिनेशन' की मंजूरी नहीं देंगे।' KYC यानी 'नो योर कस्टमर' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिये वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान और उनके लेनदेन के बारे में जानकारी जुटाते हैं।

बुच ने कहा कि सेबी जल्द ही सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA जैसी प्रणाली बनाने की खातिर अपने बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजेगा। ये सिस्टम जरूरी होगा। यह चुनिंदा ब्रोकरों की ओर से दी जाएगी। ASBA (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) एक ऐसी प्रणाली है जिसमें IPO में लगाने वाला पैसा लगाने वाले के बैंक खाते में ब्लॉक कर दी जाती है। फिर शेयर मिलने पर ही जारी की जाती है।

SIP के जरिए 250 रुपये का निवेश

शेयर बाजार में SIP के जरिए 250 रुपये का निवेश उस छोटे तबके लिए काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इससे बाजार की पहुंच भारत के छोटे तबके तक अपनी पहुंच बना लेगी। इसके जरिए से इन छोटे निवेशकों का पैसा भारत के दिग्गज कंपनियों में लगेगा जैसे की अडानी ग्रुप, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप। ये निवेश देश और लोगों की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है।