लगातार 14 दिन से इस Stock में Upper Circuit, कौन सी है कंपनी?

हां एक तरफ बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार 14 दिन से अपर सर्किट में है। इस स्टॉक का नाम है।

Also Read: Real Estate Bizarre Story: प्लॉट की क़ीमत 7 करोड़ और महिला को मिला 4 लाख में, जानिए पूरा क़िस्सा?



लोटस चॉकलेट्स लिमिटेड (Lotus Chocolate) ऐसे में समझते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों है?

advertisement

Lotus Chocolate के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट और इसी तरह के अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करती है, साथ ही कोको डेरिवेटिव बनाने के लिए कोको बीन्स की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के बिज़नेस में जुड़ी हुई है। इसके प्रोडक्ट दुनिया भर में चॉकलेट निर्माताओं और चोकलेट यूजर्स स्थानीय बेकरी से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि को सप्लाई किए जाते हैं। इस कंपनी स्टेबलिश 1989 में हुई थी। वहीं ऑपरेशन्स 1992 में शुरु हुए थे । Lotus Chocolate में 24 मई 2023 को Reliance Consumer Products Limited (RCPL) ने हिस्सेदारी खरीदी थी।



रिलायंस ग्रुप का एक स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है

रिलायंस ग्रुप का एक स्टॉक Lotus Chocolate Company Ltd लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। पिछले एक महीने में यह स्टॉक 103 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में 252 प्रतिशत की तेज़ी देखी गई। इस स्टॉक के प्रति निवेशकों में दीवानगी नजर आ रही है। लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के शेयर गुरुवार को भी अपर सर्किट में बंद हुए, स्टॉक में 5.00 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को भी अपर सर्किट में स्टॉक देखने को मिला। पिछले 6 महीनों में शेयर में 250 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।

अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टॉक क्यों भाग रहा है? इसके पीछे की वजह Q1 के रिजल्ट्स। हाल की तिमाही में कंपनी की ग्रोथ बहुत दमदार रही है। नेट प्रॉफिट में 4700% का जंप देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 19.60 लाख करोड़ से बढ़कर 9.41 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू में 337% का उछाल आया है। ये 32 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ पर पहुंच गया है।

पांच साल की होल्डिंग अवधि में इओस स्टॉक में 7,600 फीसदी से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी

लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के शेयरों ने भी पिछले पांच साल में अपने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इस दौरान कंपनी के शेयर की कीमत 02 अगस्त 2019 को 15.45 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये के पार निकल गई है। यानी पांच साल की होल्डिंग अवधि में इओस स्टॉक में 7,600 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।