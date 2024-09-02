अगर आप MARUTI SUZUKI की गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मारुति ने सितंबर शुरुआत में ही दाम घटाने का एलान कर दिया है। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 2 मॉडल के दाम घटा दिए है। इतना ही नहीं इससे पहले भी 1 जून 2024 में मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने 9 मॉडलों की कीमतों को घटा दिया था। इनमें Alto K10, S-Presso, Celerio, Swift वैगन-आर,Dzire, Baleno फ्रॉन्क्स और इग्निस शामिल थी।

advertisement

Also Read: IPO ALERT: इस हफ्ते 6 आईपीओ और 10 स्टॉक्स की होगी लिस्टिंग

MARUTI की S-Presso और Alto के दाम घटाए

अब MARUTI की ओर से अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए एक और बाद कदम उठाया गया है। S-Presso और Alto के दाम घटाए दिए गए हैं। S-Presso LXI पेट्रोल मॉडल के दाम 2000 रुपये तक घटाए है। इसके अलावा Alto K10 VXI पेट्रोल मॉडल के दाम 6,500 रुपये तक घटाए है। Maruti Suzuki India ने Alto K10 और S-Presso के चुनिंदा ट्रिम्स की कीमत में तत्काल प्रभाव से कटौती की है।

Also Watch: ख़रीदनी है ऑटोमैटिक गाड़ी ? तो पहले समझे फ़ायदे नुक़सान

Alto के 10 की कीमत 3.99 लाख रुपये से 5.96 लाख रुपये के बीच

ऑल्टो के10 की कीमत 3.99 लाख रुपये से 5.96 लाख रुपये के बीच है, जबकि एस-प्रेसो की कीमत 4.26 लाख रुपये से 6.11 लाख रुपये (Ex Showroom Delhi) के बीच है. कंपनी की छोटी कारों, जिसमें ऑल्टो और एस-प्रेसो शामिल है। आपको बता दें कि कारों की बिक्री अगस्त में घटकर 10,648 यूनिट्स रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह 12,209 यूनिट्स थी।