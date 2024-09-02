IPO ALERT: इस हफ्ते 6 आईपीओ और 10 स्टॉक्स की होगी लिस्टिंग

2 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में, निवेशकों को छह IPO में निवेश करने का अवसर मिलेगा, जिसमें एक मुख्य बोर्ड सेगमेंट का IPO भी शामिल है।

इस सप्ताह के लिए निर्धारित आईपीओ

IPO की बाढ़ जारी है, जो अनुकूल इक्विटी बाजार की स्थिति, घरेलू निवेश की बढ़ती प्रवाह और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्राथमिक बाजार में डाले गए बड़े निवेश से प्रेरित है। इस सप्ताह, 2 सितंबर से शुरू होकर, छह IPO उपलब्ध होंगे, जिनमें से एक मुख्य बोर्ड सेगमेंट से होगा।

Gala Precision Engineering IPO

Gala Precision Engineering IPO महाराष्ट्र स्थित गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग 2 सितंबर को अपना ₹168 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करेगा, जिसका प्राइस बैंड ₹503-529 प्रति शेयर है। आईपीओ में ₹135.34 करोड़ के ताजे इक्विटी शेयर और प्रमोटरों सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ₹32.59 करोड़ के 6.16 लाख शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। आईपीओ की सदस्यता 4 सितंबर को समाप्त होगी।

Jaiyam Global Foods IPO

एसएमई सेगमेंट में से जय्यम ग्लोबल फूड्स 2 सितंबर को दलाल स्ट्रीट पर उतरने वाला पहला आईपीओ होगा। यह खाद्य कंपनी ₹59-61 प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ आईपीओ के माध्यम से ₹81.94 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। आईपीओ में ₹73.74 करोड़ के 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों की ताजा जारी और ₹8.19 करोड़ के 13.43 लाख शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। आईपीओ 4 सितंबर तक खुला रहेगा।

Second IPO of SME section

नेचरविंग्स हॉलीडेज आईपीओ कोलकाता स्थित नेचरविंग्स हॉलीडेज, जो हॉलिडे पैकेज पेश करती है, एसएमई सेक्शन का दूसरा आईपीओ होगा, जो 3 सितंबर से 5 सितंबर तक सदस्यता के लिए खुला रहेगा। यह एक फिक्स्ड-प्राइस इश्यू है। कंपनी ₹74 प्रति शेयर के प्राइस पर 9.5 लाख इक्विटी शेयर जारी करके ₹7.03 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है।

Mach Conferences & Events IPO

माच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स आईपीओ सम्मेलन प्रबंधन, प्रदर्शनी प्रबंधन और वैश्विक इवेंट योजना में विशेषज्ञता रखने वाली माच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स 4 सितंबर को ₹214-225 प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ अपना ₹125.3 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करेगी। आईपीओ में ₹50.15 करोड़ के 22.29 लाख इक्विटी शेयरों की ताजा जारी और ₹75.13 करोड़ के बिक्री प्रस्ताव का हिस्सा शामिल है। यह सदस्यता 6 सितंबर को समाप्त होगी।

Namo Ewaste Management IPO

नमो ईवेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ नई दिल्ली स्थित नमो ईवेस्ट, जो ई-वेस्ट के संग्रह, निपटान और रीसाइक्लिंग सेवाएं प्रदान करती है, 4 सितंबर को ₹51.2 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करेगी। इस बुक-बिल्ट इश्यू का प्राइस बैंड ₹80-85 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है और यह 6 सितंबर को बंद हो जाएगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ताजा जारी है।

My Mudra Fincorp IPO

माय मुद्रा फिनकॉर्प आईपीओ इस सप्ताह एसएमई सेगमेंट से आखिरी आईपीओ माय मुद्रा फिनकॉर्प का होगा, जो वित्तीय उत्पादों के वितरण और बिक्री में विशेषज्ञता रखती है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹104-110 प्रति शेयर है और यह 5 सितंबर को खुलेगा, जिससे कंपनी ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹33.26 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है।इसके अलावा, ट्रैवल्स एंड रेंटल्स का पब्लिक इश्यू 2 सितंबर को बंद होगा और बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस का 3 सितंबर को बंद होगा, जबकि फैशन रिटेलर बाज़ार स्टाइल रिटेल का आईपीओ 3 सितंबर तक जारी रहेगा।

लिस्टिंग्स

सोलर सेल और सोलर पैनल निर्माता प्रीमियर एनर्जीज 3 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर अपनी शुरुआत करेगा। शेयर 2 सितंबर तक डीमैट खातों में क्रेडिट किए जाएंगे, और अंतिम इश्यू प्राइस ₹450 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। चौफर-चालित कार रेंटल सेवा प्रदाता इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी 2 सितंबर तक आईपीओ शेयरों का आवंटन अंतिम करेगी और इसकी लिस्टिंग 4 सितंबर को होगी।

बाज़ार स्टाइल रिटेल के शेयरों का ट्रेडिंग भी 6 सितंबर से शुरू होगी।

ग्रे मार्केट में, जहां लिस्टिंग से पहले आईपीओ शेयरों का अनौपचारिक ट्रेडिंग होता है, प्रीमियर एनर्जीज के शेयर ₹450 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस से दोगुने पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि इकोस इंडिया मोबिलिटी के शेयर ऊपरी प्राइस बैंड पर 45% प्रीमियम पर उपलब्ध थे और स्टाइल बाज़ार के शेयरों ने 25-30% प्रीमियम आकर्षित किया, बाजार के पर्यवेक्षकों के अनुसार।

एसएमई सेगमेंट से, इंडियन फॉस्फेट, वीडील सिस्टम, और जय बी लेमिनेशंस 3 सितंबर को एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध होंगे। परमेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज और एरॉन कंपोजिट के शेयरों का ट्रेडिंग 4 सितंबर को एनएसई इमर्ज पर शुरू होगा। ट्रैवल्स एंड रेंटल्स बीएसई एसएमई पर 5 सितंबर को डेब्यू करेगा, इसके बाद बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस के शेयर 6 सितंबर को एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध होंगे।