इन 3 सरकारी Stocks में अब बनना शुरू होगा पैसा? BHEL, BEL, BEML Ltd के लिए कैसे बनाएं रणनीति?

Newsशेयर बाज़ारइन 3 सरकारी Stocks में अब बनना शुरू होगा पैसा? BHEL, BEL, BEML Ltd के लिए कैसे बनाएं रणनीति?

Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), BEML Ltd और Bharat Electronics Ltd (BEL) जैसे स्टॉक निवेशकों के पसंदीदा शेयर माने जाते हैं। ऐसे में इन स्टॉक्स में आने वाले दिनों क्या होने की संभावना है? किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 2, 2024 13:48 IST
3 buzzing PSU stocks
अगस्त सीरीज में शेयर मार्केट में पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट कट से बाजार काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऐसे में 3 सरकारी कंपनियां BHEL, Bharat Electronics, BEML में निवेशकों को कैसे ट्रेड करना है, आइये जानते हैं?

Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), BEML Ltd और Bharat Electronics Ltd (BEL) जैसे स्टॉक निवेशकों के पसंदीदा शेयर माने जाते हैं। ऐसे में इन स्टॉक्स में आने वाले दिनों क्या होने की संभावना है? किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए Arihant Capital Markets के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट  Mileen Vasudeo से जानते हैं।

1) Bharat Heavy Electricals 
खरीदारी की सलाह
Target Price: 330-350 रुपए 
Stop Loss: 270 रुपए

हम पिछले अपट्रेंड में गिरावट देख रहे हैं और BHEL डेली चार्ट पर 273 रुपये से 280 रुपये के मजबूत डिमांड जोन के करीब पहुंच रहा है। स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है और वर्तमान में रुझान की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दे रहा है। हालांकि, स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, अगले कुछ हफ्तों में 330-350 रुपये के लक्ष्य के लिए 270 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर स्टॉक खरीद सकते हैं।

2) Bharat Electronics 
खरीदारी की सलाह
Target Price: 347-371 रुपए 
Stop Loss: 275 रुपए

हम पिछले अपट्रेंड में गिरावट देख रहे हैं और BEL डेली चार्ट पर 285 रुपये से 280 रुपये के लेवल पर मजबूत डिमांड जोन के करीब पहुंच रहा है। स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा, RSI सकारात्मक रूप से तैयार है। इसलिए पुलबैक रैली की संभावना है। निवेशक मौजूदा स्तरों पर 275 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर खरीद सकता है और अगले कुछ हफ़्तों में 347-371 रुपये के लक्ष्य पर पहुंच सकता है।

3)BEML 
खरीदारी की सलाह
Target Price: 4,000-4,160 रुपए
Stop Loss: 3,600 रुपए

हम देख रहे हैं कि BEML की कीमतों ने 150 दिनों के SMA (3,768 रुपये) पर सपोर्ट मिला हुआ है और डेली चार्ट पर इससे थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और यहां तक ​​कि मोमेंटम इंडिकेटर भी वर्तमान में पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें गिरावट आने वाली है। इसलिए निवेशक मौजूदा स्तरों पर 3,600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर खरीद सकता है और अगले कुछ हफ़्तों में 4,000-4,180 रुपये के लक्ष्य पर पहुंच सकता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 2, 2024