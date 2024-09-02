YES Bank, RVNL, IREDA, NHPC समेत करीब 80 शेयरों को मिल सकती है वायदा बाजार में एंट्री

शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के दायरे में आने वाले शेयरों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के चलते F&O के दायरे में करीब 80 शेयरों शामिल हो सकते हैं। इस सूची में YES Bank Ltd, Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), Cochin Shipyard Ltd and Mazagon Dock Shipbuilders Ltd आदि कंपनियों के नाम हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, वायदा बाजार में शामिल किए जाने की वजह से Zomato Ltd और Jio Financial Services Ltd की निफ्टी50 में एंट्री के लिए दावेदारी और प्रबल हो जाएगी।

advertisement

इसके इतर 23 शेयरों के वायदा बाजार में ट्रेडिंग की सूची से बाहर भी किया का सकता है।

सेबी द्वारा संशोधित नियमों में मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (MWPL) की न्यूनतम सीमा को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कैश मार्केट में औसत डिलेवरी वैल्यू की सीमा को भी 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके भी कई अन्य नियमों में बदलाव किए गए हैं।

Also Read: Maruti Suzuki ने 2 धांसू कारों पर दिया भारी डिस्काउंट!

मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (MWPL)

किसी एक निर्धारित शेयर के लिए वायदा बाजार के अधिकतम सौंदो की संख्या को मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (MWPL) कहा जाता है. यह किसी भी कंपनी की फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन (गैर प्रमोटर और आम शेयरधारकों के पास कंपनी की हिस्सेदारी) से जुड़ी होती है और इसके 20 फीसदी के बराबर आंकी जाती है.

नुवामा ने कहा कि वायदा बाजार में संभावित एंट्री के दावेदारों में करीब 80 शेयर शामिल

अपनी विश्लेषण में नुवामा ने कहा कि वायदा बाजार में संभावित एंट्री के दावेदारों में करीब 80 शेयर शामिल हैं। इस सूची में कई वर्षों से बदलाव नहीं किया गया है और सेबी में मंशा है कि वायदा बाजार की सूची में नए शेयरों को शामिल किया जाए। आने वाले महीनों में कई शेयर वायदा बाजार का हिस्सा बन सकते हैं।

Also Watch: सितंबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है?सितंबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है?

इस सूची में एंट्री के लिए

इस सूची में एंट्री के लिए Zomato Ltd, Jio Financial Services और IRFC Ltd सबसे बड़े दावेदार है। इसके अलावा RVNL, YES Bank, NHPC, IREDA, Mazagon Dock, YES Bank, Varun Beverages, Cochin Shipyard, PB Fintech, Nykaa, HUDCO, LIC और Union Bank भी वायदा बाजार का हिस्सा बनने की दौड़ में शामिल हैं।

नए शेयरों की सूची

बकौल नुवामा, सेबी आने वाले हफ्तों/महीनों में वायदा बाजार में शामिल नए शेयरों की सूची जारी कर सकता है। जहां तक इस सूची में बाहर जाने का सवाल है, तो अगली समीक्षा दिसंबर 2024 तक की जाएगी। नए नियमों के आधार पर वायदा मौजूदा शेयरों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा और इसके बाद ही किसी शेयरों के निकालने पर विचार किया जाएगा।

advertisement

इस सूची से बाहर होने की कगार पर Abbott India, Atul, Indiamart Intermesh, Citi Union Bank, Bata India, IPCA Labs, Sun TV और Gujarat Gas जैसे कई शेयरों के नाम हैं।