NewsकारोबारTata Motors 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें

Tata Motors 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें

टाटा मोटर्स का पूरे साल (2023-2024) का रेवेन्यू बढ़कर 4.37 लाख करोड़ रहा ये कंपनी का किसी भी साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू का रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2022-2023 में रेवेन्यू 3.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। यानी रेवेन्यू में 26.58% की बढ़ोतरी हुई है।

New Delhi ,UPDATED: Jun 20, 2024 11:04 IST
Tata Motors ने 19 जून को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है
Tata Motors ने 19 जून को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है

Tata Motors ने 19 जून को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। टाटा मोटर्स ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स की रेंज पर लागू होगी और अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के अनुसार बढ़ोतरी अलग-अलग होगी।

टाटा मोटर्स के शेयर ने एक साल में 73.77% का रिटर्न दिया

आज टाटा मोटर्स का शेयर 0.29% गिरावट के साथ 983 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के शेयर में 3.40% की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में यह शेयर 34.93% और एक साल में 73.77% का रिटर्न दिया है।

टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा

टाटा मोटर्स का वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 1000% से ज्यादा बढ़कर 31,807 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा 2,689 करोड़ रुपए रहा था। 10 मई को टाटा मोटर्स ने चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए थे। वहीं, चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च के तीन महीने में टाटा मोटर्स को सालाना आधार मुनाफा 218.93% बढ़कर 17,528.59 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 5,496.04 करोड़ रुपए का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

सालाना रेवेन्यू रिकॉर्ड 4.37 लाख करोड़ पहुंचा

