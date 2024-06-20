

मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जरिए ₹20,000 करोड़ तक जुटाएगा। लैंडर्स के बोर्ड ने 19 जून को इसकी मंजूरी दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी यह फंड पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर रेज करेगी। करीब 1 हफ्ते पहले 11 जून को, SBI के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 में लोन के जरिए 3 बिलियन डॉलर (25,031 करोड़ रुपए) जुटाने की मंजूरी दी थी। तब बैंक ने कहा था कि वह पब्लिक ऑफर या सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या ज्यादा किस्तों में फंड जुटाएगा।

जनवरी भी जुटाए थे ₹5,000 करोड़

केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई PSU लेंडर्स इस फाइनेंशियल ईयर में लोन के माध्यम से फंड जुटाने का प्लान बना रहे हैं। जनवरी में SBI ने 'बेसल III-कंप्लेंट एडिशनल टियर-I परपेचुअल बॉन्ड' बेचकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे।

एक साल में SBI ने 50.18% का रिटर्न दिया

बुधवार 19 जून को बैंक का शेयर 1.11% की तेजी के साथ 854.30 रुपए पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैप 7.60 लाख करोड़ रुपए है। स्टेट बैंक के शेयर ने पिछले एक महीने में 2.85%, 6 महीने में 30.35% और एक साल में 50.18% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक (1 जनवरी से 19 जून) की बात करें तो बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 33.20% का रिटर्न दिया है।

SBI का चौथी तिमाही में मुनाफा 24% बढ़कर ₹20,698 करोड़

SBI का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में मुनाफा सालाना आधार पर 23.98% बढ़कर ₹20,698 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में सरकारी बैंक ने ₹16,695 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था।