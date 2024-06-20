Stanley Lifestyles Limited का IPO आवेदन के लिए कल से खुलेगा, 25 जून तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक

Stanley Lifestyles Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 21 जून को ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 25 जून तक बोली लगा सकेंगे। 28 जून को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। स्टेनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹537.02 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹200 करोड़ के 5,420,054 नए शेयर इश्यू करेगी। वहीं, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹337.02 करोड़ के 9,133,454 शेयर बेचेंगे।

advertisement

Also Read: Gold-Sliver Price: 10 ग्राम सोना ₹72,440, चांदी 92 हजार रुपए के पार निकली

मैक्सिमम 520 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

स्टेनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹351-₹369 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 40 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹369 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,760 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 520 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹191,880 इन्वेस्ट करने होंगे।

ग्रे मार्केट में स्टेनली लाइफस्टाइल्स का प्रीमियम 40.65%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 40.65% यानी ₹150 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹369 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹519 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

इश्यू का 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

कंपनी के इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा करीब 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।

लक्जरी फर्नीचर को डिजाइन और मैन्युफैक्चरर करती है कंपनी

स्टेनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड सुपर-प्रीमियम, लक्जरी और अल्ट्रा-लक्जरी फर्नीचर को डिजाइन और मैन्युफैक्चरर करती है। कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी।