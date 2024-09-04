New Thar Price Discount: दिवाली से पहले Thar, XUV400 EV पर बंपर डिस्काउंट

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय मॉडल्स Thar, XUV400 EV, और अन्य पर बड़ी छूट की घोषणा की है। यह छूट कंपनी द्वारा अपनी इन्वेंट्री को साफ करने और ग्राहकों को त्योहारी सीजन के दौरान आकर्षित करने के लिए दी जा रही है।

Thar पर भारी छूट

advertisement

महिंद्रा थार के तीन-दरवाजे वाले मॉडल पर इस महीने ₹1.5 लाख तक की छूट दी जा रही है। खासतौर पर एंट्री-लेवल AX OPT 2WD डीजल-मैनुअल वेरिएंट पर ₹1.36 लाख की छूट मिल रही है। थार में 1.5-लीटर डीजल इंजन है जो 118 hp की पावर जेनरेट करता है, और यह केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इसके अन्य वेरिएंट्स में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आते हैं। इस छूट का मुख्य उद्देश्य नए लॉन्च हुए थार रॉक्स के लिए बाजार में जगह बनाना है।

XUV400 EV पर विशेष छूट

महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 EV पर भी ₹3 लाख तक की छूट दी जा रही है। यह छूट मुख्य रूप से टॉप-स्पेक EL Pro वेरिएंट पर लागू होती है, जिसमें 39.4kWh की बैटरी और 456 किमी की रेंज है। XUV400 की एक्स-शोरूम कीमत ₹16.74 लाख से ₹17.49 लाख तक है। इस छूट का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में टाटा नेक्सन EV जैसी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ महिंद्रा की पकड़ मजबूत करना है।

बोलेरो और बोलेरो नियो पर डिस्काउंट

महिंद्रा की बोलेरो और बोलेरो नियो के विभिन्न वेरिएंट्स पर भी सितंबर महीने में छूट मिल रही है। बोलेरो के टॉप-स्पेक B6 OPT मॉडल पर ₹90,000 तक की छूट मिल रही है, जबकि बोलेरो नियो के N10 और N10 OPT वेरिएंट्स पर ₹85,000 तक की छूट दी जा रही है। बोलेरो और बोलेरो नियो की कीमतें क्रमशः ₹9.79 लाख से ₹10.91 लाख और ₹9.95 लाख से ₹12.15 लाख तक हैं।

स्कॉर्पियो क्लासिक पर ऑफर

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के S और S11 वेरिएंट्स पर इस महीने ₹20,000 तक की छूट दी जा रही है। 2.2-लीटर डीजल इंजन से लैस यह एसयूवी ₹13.62 लाख से ₹17.42 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में उपलब्ध है।

महिंद्रा की यह छूट रणनीति

महिंद्रा की यह छूट रणनीति त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री को बढ़ावा देने और बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। ग्राहक इन छूटों का लाभ उठाकर अपनी पसंदीदा महिंद्रा गाड़ी को और भी किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं।