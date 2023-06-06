scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीफेस टाइम कॉल से वीडियो मैसेज भेज सकेंगे iPhone यूजर्स

फेस टाइम कॉल से वीडियो मैसेज भेज सकेंगे iPhone यूजर्स

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2023 11:49 IST
Apple ने I Phone यूज़र्स के लिए नए डेवलपमेंट का ऐलान किया है
टेक कंपनियां यूजर्स को अपनी ओर खींचने क लिए कई डेवलपमेंट कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब Apple ने भी I Phone यूज़र्स के लिए नए डेवलपमेंट का ऐलान किया है । टेक कंपनी एप्पल ने एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में iOS 17 के नए फीचर्स लॉन्च करने का ऐलान किया है। इन फीचर्स के अपडेट होने के बाद एप्पल डिवाइस यूजर्स अब फेस टाइम ऐप की मदद से रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेज सकेंगे। इसके अलावा एप्पल वॉच से मेंटल हेल्थ चेक करने में भी मदद मिलेगी।

सोमवार देर रात से शुरू हुआ इवेंट 9 जून तक चलेगा। इसकी शुरुआत कंपनी के CEO टिम कुक ने की है। इस दौरान कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अपने डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करने की घोषणा की। iOS 17 में लाइव वॉयस मेल ट्रांसक्रिप्शन, फेसटाइम मैसेज रिकॉर्ड करने की एबिलिटी, पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति कॉल रीसीव नहीं कर रहा है तो डिवाइस में iOS 17 अपडेट मिलने के बाद यूजर्स फेसटाइम ऐप के जरिए रिकार्डेड वीडियो मैसेज भेज सकेंगे। इसके साथ ही कॉन्टेक्ट पोस्टर नाम का एक नया फीचर अनवील किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोगों की अलग-अलग इमेज एड कर सकेगा। इससे कॉल आने पर वह इमेज डिवाइस की स्क्रीन पर दिखेगा।

सोमवार देर रात से शुरू हुआ इवेंट 9 जून तक चलेगा, इसकी शुरुआत कंपनी के CEO टिम कुक ने की है
एपल ने AirDrop को भी अपडेट कर दिया है। इसमें एक नया NameDrop फीचर मिलेगा, जिससे किसी डिवाइस को पास लाकर आसानी से फाइल ट्रांसफर किया जा सकेगा। एक iPhone को दूसरे iPhone या Apple वॉच मॉडल के साथ पेयर किया जा सकता है। ​​​​आईफोन यूजर्स को साल के अंत तक नया जर्नल ऐप मिलेगा। इसमें यूजर्स डेली रूटीन, म्यूजिक, फोटो, लोकेशन और एक्टविटी के बारे में लिख पाएंगे। iOS 17 अपडेट के साथ ही अब Siri को बड़ा अपडेट मिला है। अब Siri को एक्टिव करने के लिए यूजर्स को Hey Siri बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे सिर्फ Siri बोलकर ही एक्टिव कर सकेंगे। बोर्ड को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एप्पल ने बोर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर ऐड किया है। इसमें इम्प्रूव ऑटो करेक्ट वर्ड और प्रिडिक्टिव वर्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। iOS 17 में एक नया मोड स्टैंडबाय भी जोड़ा गया है। यह मोड चार्जिंग के समय काम आता है। यह लाइव एक्टिविटीज, विजेट्स, स्मार्ट स्टैक्स से जानकारी भी दिखा सकता है और फोन चार्ज करते समय लैंडस्केप मोड में होने पर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। एपल ने स्मार्टवॉच के लिए WatchOS 10 का अपडेट दिया है। WatchOS 10 में यूजर्स को एक नया इंटरफेस मिलेगा। अब एपल वॉच यूजर्स डिजिटल क्राउन से स्मार्ट स्टैक में विजेट्स देख पाएंगे।

Jun 6, 2023