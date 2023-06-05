Byju's की 'आकाश' अगले साल लाएगी IPO

एडटेक कंपनी बायजूज (Byju's) अपनी सब्सिडियरी आकाश एजुकेशन सर्विसेज (Aakash Education Services Ltd) का IPO अगले साल के मध्य तक लेकर आएगी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश एजुकेशन सर्विसेज जल्द ही मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगी। कंपनी अपनी सब्सिडियरी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का IPO अगले साल के मध्य तक लेकर आएगा। बायजूज के बोर्ड ने IPO के लिए अपनी ओर से आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

advertisement

Also Read: अब एक चीनी ने गौतम अडानी को दिया झटका

कंपनी का कहना है कि बाजार से जो रकम वो जुटाएगी उसका इस्तेमाल बेहतर इंफ्रा विकसित करने में करेगी। बायजूज ने करीब 950 मिलियन डॉलर या 7,100 करोड़ रुपये में अप्रैल 2021 में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के बाद से, आकाश के रेवेन्यू में पिछले दो सालों के दौरान तीन गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। Bujy's के पोर्टफोलियों में आकाश एजुकेशन सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले कुछ सालों में आकाश ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी काम किया है। और इस समय आकाश के देश भर में 320 से ज्यादा सेंटर्स हैं, जहां करीब 5 लाख छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं।