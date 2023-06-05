अब एक चीनी ने गौतम अडानी को दिया झटका

भारतीय उद्योगपति Gautam Adani के लिए साल 2023 हर लिहाज से कुछ खास साबित नहीं हो रहा है। पहले साल की शुरुआत में रिसर्च फर्म Hindenburg की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की वेल्थ में जबरदस्त सेंध लगाई। देखते ही देखते Adani Group के शेयरों और दौलत में जबरस्त गिरावट देखने को मिली। इस रिपोर्ट के चार महीने गुजरने के बाद धीरे-धीरे अडानी स्टॉक्स कमबैक करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से गौतम अडानी को एक और झटका लग गया। अडानी ग्रुप को पहला झटका देने वाली अमेरिकी फर्म थी और अब दूसरा झटका दिया है एक चीनी व्यक्ति ने। क्या है मामला आइये जानते हैं।

ये हैं 66 साल के Zhong Shanshan, जो मौजूदा वक्त में चीन के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। झोंग शैनशैन ने अपनी शुरुआती जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया है। एक वक्त था जब वो राज मिस्त्री और बढ़ई का काम किया करते थे। लेकिन पढ़े लिखे होने के चलते झोंग शैनशैन को ये रास नहीं आया और उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। कुछ सालों तक शैनशैन ने पत्रकारिता की लेकिन फिर बेवरेज सेल्स एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। लगातार अपनी कोशिशों और तजुर्बे के दम पर उन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मौजूदा वक्त में झोंग शैनशैन बोतल बंद पानी का बिजनेस चलाते हैं। साल 1996 में बोतल बंद कंपनी Nongfu Spring की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते ये बड़ा ब्रैंड बन गया। ये तो आप जान गए हैं कि झोंग शैनशैन हैं कौन? लेकिन उन्होंने अडानी को कैसे झटका दिया ये भी समझ लीजिए।

चीनी बिजनेसमैन Zhong Shanshan ने भारतीय उद्योगपति Gautam Adani को दिया झटका

दरअसल Bloomberg Billionaires Index ने अमीरों की ताजा लिस्ट निकाली है। जिसमें दुनिया के टॉप अमीरों की फेहरिस्त जारी की गई है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर, झोंग शैनशैन 18वें स्थान पर और गौतम अडानी 19वें स्थान पर हैं। पहले गौतम अडानी इस लिस्ट में 18वें नंबर पर थे, लेकिन ये जगह भी झोंग शैनशैन ने उनसे छीन ली है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उद्योगपति झोंग शैनशैन के पास करीब 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं दुनिया के टॉप 10 अमीरों की बात करें तो ये हैरान करती है। एलन मस्क 199 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बर्नार्ड अरनॉल्ट, तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस, चौथे स्थान पर बिल गेट्स और पांचवे नंबर पर लैरी एलिसन हैं। गौर करने वाली ये है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर दौलतमंदों में से 9 अरबपति अमेरिका से हैं। वहीं अगर एशिया के हिसाब से देखें तो टॉप-20 रईसों में सिर्फ तीन एशियाई हैं। जिसमें एक चीनी और दो भारतीय शामिल हैं। ऐसे में एक बार फिर देखना होगा कि गौतम अडानी कब और कैसे कमबैक करते हैं।

